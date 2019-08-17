GALATASARAY 2014-15, 2017-18, 2018-19 sezonlarında Hamza Hamzaoğlu ve Fatih Terim ile şampiyon olurken Bruma, Yasin, Rodrigues ve Onyekuru hızlı kanat hücumlarının yıldızlarıydı. Bu doğru model varken kanatlarda Babel-Jimmy Durmaz modeline geçilmesinin yanlış olduğunu hazırlık maçlarından itibaren görüyoruz. Nzonzi ile Falcao da takıma katılsa Galatasaray rakip sahaya hızlı geçemediği ve yeni bir Onyekuru bulamadığı sürece pozisyon üretmekte çok zorlanır. Galatasaray'da hız konusunda farklılık getirecek tek ismin Emre Mor olacağını düşünüyorum. Emre ilk 11'de başlayamadığına göre demek ki fizik olarak hazır görünmüyor. Galatasaraylı oyuncuların yürüyecek hali bile yok. Fernando gitti, Luyindama ile Marcao'nun sanki boyaları döküldü. Marcao'nun ikinci sarıdan atılması Rodellega'ya yakın oynamamasının ve doğru pozisyon almamasının sonucudur. Ayrıca kontratak kovalayan Denizlispor'a karşı geniş alarak oynamak büyük hataydı. Denizli'nin 15 dakikada yaşadığı şaşkınlıkta Galatasaray ikisi de yüzde yüz gol olacak pozisyonu Diagne-Belhanda ikilisiyle harcadı. Fatih Terim kulübede olmayınca Galatasaraylı oyuncuların zihniyeti "Saldım çayıra mevlam kayıra" şeklindeydi. İlk 45'te 3 net pozisyon kaçıran, Selçuk'la bir penaltıyı harcayan ve 10 kişi kalan, sonunda da mağlup olan Galatasaray'ın bu hali ancak "şaka" programlarında olur. Ayrıca Selçuk'un penaltıda, Diagne'nin yerine topun başına geçmesi, "Ligin ilk golünü ben atayım hep hatırlanayım" egosuydu. Denizlisporlu oyuncular sahaya yüreklerini koydu. Ligin en pahalı kadrosu Galatasaray, takım olamadığı gibi disiplinden de uzaktı. Ve yenilgiyi hak ettiler... Eğer hakem Bitigen, Babel'i ikinci sarıdan atsaydı Galatasaray, Denizli'de ağır bir skor alabilirdi. Oyuncuların laubililiği, isteksizliği, coşkudan uzak futbollarının sebebini Terim araştırmalıdır. Kafamdaki soru şöyle diyor: Acaba Falcao'nun fazla gündeme gelmesi takımın dengelerini mi bozdu?