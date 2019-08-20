FENERBAHÇELİ oyuncuların kazanma coşkusu, isteği, oyun disiplinleri, saha içi yardımlaşmaları mükemmeldi. Vedat Muriqi, Rodrigues ve Moses'in savunmaya sık sık yardıma gelmeleri Fenerbahçe'nin takım halinde hareket ettiğinin en belirgin özelliği idi. Fenerbahçe özellikle ilk yarıda toplama takım görüntüsü veren ve acemiler mangasına benzeyen Gazişehir'e top bile göstermedi. Hatta Gazişehirli oyuncuların Altay'ı tehdit edebilecek atakları dahi olmadı. Fenerbahçeli oyuncular topa ezici bir üstünlükle hakim oldular. 39 yaşındaki Emre'nin saha içi liderliği, oyun aklı Fenerbahçe'nin yüzünü parlattı. Gerçek şu: Tüm Fenerbahçeli futbolcular Emre'nin liderliğini benimsemişler. Atılan her golden sonra Emre'yi mutlaka sevinç yumağının içinde kucakladılar. 72 dakika sahada kalan Emre, Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağına hükmederken arkadaşlarının ne zaman vites yükseltip, ne zaman küçülteceğinin kararlarını verdi. Emre sıkışan oyunda topu hep ters yöne taşıyarak takımının baskı yemesini, top kaybı yaşamasını engelledi. Alanya'da Sergen Yalçın sayesinde yeniden futbola dönen Ozan Tufan Fenerbahçe'nin orta alanında enerji santralı görevini yaptı. Oyunun iki yönünü de oynayan Ozan tüm ikili mücadeleleri kazanırken Emre'nin de rahat oynamasını sağladı. Max Kruse görünmeyen bir lider. Hücumda sürekli kendini unutturuyor, topla buluştuğunda riske girmiyor ve tüm pasları görerek bilerek isabetli kullanıyor. Dirar'ın attığı golde Moses'ın koşu yoluna topu bırakan da oydu... Hakem Arda Kardeşler ilk penaltı dışında başarılıydı. Gösterdiği kartlarda da hep doğruyu yaptı.

NOT: Ligde Gazişehir dışındaki tüm takımları yerli hocalar çalıştırıyor. Sumidica şovmen ve asla bir taktisyen değil. Gazişehir yerli bir hocaya dörmeli.