Aykut Kocaman çalıştırdığı takımlara alan futboluna dayalı "Kompakt futbol" anlayışını en iyi uygulatan teknik adamdır. Rakibin geriden oyun kurmasını engellemeyi ön planda tutan Aykut Hoca, oyuncularına savunma yaparken nasıl pozisyon alacaklarını da öğretir. Konyaspor'un bu anlayışını yıkmak için Galatasaray maalesef yeterince çalışmamış. Galatasaray'ın yüzde 75 topa hükmetmesi iyi oynadığı anlamına gelmez.

Özellikle duran toplar konusunda hazırlık bile yapmamış. Duran toplardan gol çıkarmak adına elinde Donk-Nzonzi-Luyindama- Diagne gibi kuleler var ama adrese teslim ortalar yapılamadı. Feghouli oyun liderliğine soyunup geriye top almaya gelince uzun mesafede oynamak zorunda kalıp kanat etkinliğini yapamadı. Emre Mor topu ayağına bekliyor ve rakibi hep çalımla geçmeye çalışıyor ve sürekli içeri giriyor. Emre ve Babel'in yetersizliği yüzünden Galatasaray kanatlarda etkili olamadı. Seri-Nzonzi ikilisi yaratıcı değiller. Seri, inşallah sadece kenarlara pas vermek için alınmamıştır. Belhanda'nın eksikliğini bence Seri da aradı. Çünkü benim izlediğim Seri daha üretkendi. Ancak rakibine yaptığı kırmızı kartlık hareket tam bir ihanetti. Emre Mor'un çıkışı, Adem'in girişi ve Babel'in nihayet şut atabilecek zihniyete bürünmesi Galatasaray'ın Konya kalesine daha etkili hücum etmesini sağladı. Babel, Konya kilidini sağ çaprazdan içeri girerek attığı golle çilingir gibi açtı. Galatasaray skoru artırabilecek pozisyonlar buldu ancak Seri'nin ihanetle eşdeğer olan kırmızı kartı rakibe pozisyonlar vermesine neden oldu. Yine de büyük bir takım maçın bitme noktasında skoru koruyacak kaliteyi göstermelidir. Terim'in kadro yapılanmasını bir daha gözden geçirmesi gerekir. Seri-Nzonzi ikilisi Fernando-Ndiaye ikilisini verimlilik adına aratacak gibi görünüyor.

Ayrıca kanatları işletecek bir formülü Terim mutlaka bulmalı. Yoksa bu görüntüsüyle Galatasaray lig yarışını götüremez.