BELKİ klasik olacak ama deveye "Boynun neden eğri?" diye sormuşlar. Deve de "Nerem doğru ki!" demiş. Galatasaray'ın neresinden tutsan elinde kalıyor. Oyuncular birbirlerine yardım etmiyor. Başta Luyindama olmak üzere herkes kafasına göre hareket ediyor. Luyindama'nın rakibe hediye gol pası tam bir laubalilikti. Luyindama zeki bir oyuncu değil sadece gövdesiyle ve fizik gücüyle oynamaya çalışıyor. Luyindama kendini vazgeçilmez sanıyor.

Toplama bir takım yapıp sahaya sürsen Galatasaray kadar kopuk, dağınık, düzensiz ve disiplinsiz hareket etmez. Galatasaraylı oyuncular zihinsel olarak travma yaşıyor. Diagne, arkadaşlarının rahat pas vermesi adına kendine pozisyon yaratması gerekirken çakılı kalıyor. "Ruh" gibi davranıyor.

Fernando, Onyekuru ve Ndiaye'nin yerine yapılan transferler Galatasaray'da kadro mühendisliğinin yanlış olduğunu gösteriyor. Feghouli dışında rakip üzerine gidip çalım atacak hızlı bir oyuncu yok. Galatasaray'ın iki etkili pozisyonunda Feghouli'nin çabası vardı. Herkesin topu ayağına beklediği bir anlayışla üstelik durarak ve ağır oynayarak başarılı olamazsın. G.Saray'ın öncelikle Ndiaye gibi savaşçı ve Onyekuru tipi çabuk oyunculara ihtiyacı var.

Çakılı oynayan Diagne'nin doğru bir kararla çıkarılıp çabuk oyuncu Emre Mor'un girmesi Galatasaray'ın etkili ve hızlı hücum yapmasını sağladı. Emre'nin kanat atakları Kayseri savunmasının dengesini bozdu. Babel'in sayılmayan ofsayt golü Galatasaray'ın skoru döndürme adına kıpırdanmasını sağladı. Abdennour'un hediyesi olan penaltıyı Belhanda gole çevirip skoru dengeledi. Kayserispor'un 8 kişi kalmasını G.Saray iyi değerlendirdi. Babel'in ve Belhanda'nın iyi oyunları galibiyeti getirdi

NOT: Fatih Terim Donk'a büyük haksızlık yapıyor. Çünkü Donk sahada yüreğiyle mücadele ediyor ve takıma sinerji veriyor. Ayrıca iki stoperden de daha önde görünüyor.