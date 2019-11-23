Galatasaray'ın her maça sakatlıklar ve cezalılar yüzünden farklı oyuncularla çıkması saha içi uyumuna olumsuz yansıyor. Teknik becerileri kısıtlı oyuncular mücadele anlamında Galatasaray'a dinamizm kazandırıyor. Kadro yapımında ağırlık kaliteye geçince de maalesef Galatasaray mücadele olarak kısır kalıyor. Terim'in kalite ile mücadeleyi birlikte yapacak oyunculara ihtiyacı var.

Kaleci Mert'ten başlayan topu akıllı pasa çevirme alışkanlığı olan Başakşehir'e karşı önemli oyuncuları olmayan Galatasaray "kontrollü oyun" anlayışı içinde mücadele anlamında başarılıydı. Hücumda Emre, Ömer, Feghouli ve Mariano etkiliydi. Ancak final noktalarında Galatasaraylı oyuncular yeterince çoğalamadığı gibi son vuruşlarda Babel-Adem ikilisi zayıf kaldı.

Başakşehir de kontra yememek için orta alanı kalabalık tutup kontrollü oyunu tercih ederken Visca'yı sağdan hücum silahı olarak kullandı.

Galatasaray'ın oyun aklı Lemina yerini buldu. Feghouli'nin de orta alana yardıma gelip top alması onu rahatlattı. Tempolu oyunda Galatasaraylı oyuncuların mücadelesi, hırsı, coşkusu göze çarptı.

2. yarıda da golü arayan, mücadelesi ile ön plana çıkan taraf Galatasaray'dı. Ancak Başakşehir, Galatasaray'ın zaafını sürekli kolladı. Sahanın en iyisi Lemina'nın kaptırdığı topu Başakşehir, Gulbrandsen ile gole çevirdi ve Galatasaray'ın yenilmezlik serisini de bitirdi. Okan hoca maça damga vurdu. Berkay ve Gulbrandsen değişiklikleri Başakşehir'e üç puanı getirdi. Terim'in top dağıtan ve Lemina'nın rahatlamasını sağlayan Feghouli'yi çıkarıp, duygusuz Emre Mor'u tercih etmesi büyük hataydı. Galatasaray'ın orta sahasını zayıflattı, ayrıca golü yedikten hemen sonra Belhanda- Nagatomo ikilisini sahaya sürmesi Terim adına geciken bir hamleydi. Feghouli değişikliğine kadar Galatasaray kaybedecek bir oyun ortaya koymadı. Böyle kritik maçta Nzonzi-Belhanda-Seri gibi gövdeli oyuncular kulübede oluyorsa bu sorgulanmalı.