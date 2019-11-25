Malatya'da ilk yarı Premier Lig tadında bir mücadele izledik. Malatyaspor da Fenerbahçe de temposu yüksek süper bir futbol sergiledi. İki taraf da ciddi pozisyonlar buldu. Guilherme'yi golcüsü Jahovic'in arkasına monte eden Malatyaspor, sürekli Fenerbahçe savunmasının arkasına attığı uzun toplarla gol aradı. Kalesinde büyüyen Altay özellikle Jahovic'in gollük aşırtma vuruşunu doğru bir zamanlamayla kurtardı. Malatyaspor'da Bifouma sol kanattan yaptığı hızlı bindirmelerle Fenerbahçe kalesini gol için tehdit etti. Fenerbahçe'nin ilk 45'te penaltı dışında tek net pozisyonunda Alper'in mükemmel pasında Moses boş kaleye golü atamadı. Savunmayı takım halinde yapan ve hızlı oyundan taviz vermeyen Malatya ve Fenerbahçe, cesur futbol adına iki bekini sürekli hücuma kaldırdı.

İkinci yarı Malatya alan savunmasına dönüp savunmaya yaslanınca ve kontrataklarla golü düşününce Fenerbahçe rakip kalede ciddi baskı kurdu. Yanal'ın Rodrigues'i oyuna daha erken alması gerekirdi.

Malatyalı oyuncuların temaslı oyununda hakem Mete Kalkavan sert faullere göz yumdu ve gergin bir ortam yarattı. Temposu ve pozisyonlarıyla futbol adına gözümün pasını silen mücadelede maalesef "Futbol cahili" hakem Mete Kalkavan kararlarıyla saç-baş yoldurttu. Fenerbahçe'nin penaltısında Kalkavan'ın VAR'a gitmesi ne kadar doğruysa Malatya'nın golünde VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu'na teslim olup VAR ekranına gitmeden "Faul var. Gol iptal" demesi skandaldı. MHK maalesef FIFA hakemlerine yaptırım uygulayamıyor.

Oyunun kalitesine ve mücadelesine bakarsak beraberlik iki takımın da hakkıydı. Kaleci Altay yaptığı kurtarışlarla gecenin adamı oldu. Malatya'da da Jahovic çalışkanlığıyla ön plana çıktı.