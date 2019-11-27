Fatih Terim'in 'Kalan sağlar bizimdir' diye sahaya sürdüğü Galatasaray kadrosu, atletik yapıda oyunculardan kurulu, hızlı kanat hücumları yapabilen Brugge'e karşı fedakârca bir mücadele ortaya koydu. Başta Adem Büyük olmak üzere tüm oyuncular fiziksel güçlerini sonuna kadar kullandı. Oyunun ikinci dakikasında Ömer Bayram'ın müthiş frikiğini kaleci Mignolet kurtardı ama seyirci coşku ile bu frikikten sonra oyuncularına sarıldı ve tezahüratlarıyla onları destekleyip kucakladı. Bruggelü oyuncuların her türlü çirkinliklerine Slovak hakem prim tanıdı, amatör küme hakeminin bile çalmayacağı faulleri Belçika ekibinin lehine çaldı. Diatta'nın sürekli kendisini yere atmasına yine Belçikalı hakem göz yumdu ama Galatasaraylı oyuncuların en ufak dokunuşlarına bırakın faul çalmayı hemen sarı kartını çıkardı. Galatasaray'ın arzulu, baskılı oyunu 11'de meyvasını verdi. Nagatomo-Ömer ikilisinin mükemmel paslaşması sonucu Adem Büyük haftanın gollerine girecek bir vuruş yaptı. Adem sırtı dönük topu düzeltti birden bire alanında U dönüşü yaptı, ayağının üstüyle köşeye bıraktı.

Lemina orta sahada Galatasaray'ın akıl yönünü yönetti. Adem sırtı dönük tüm pozisyonlarda topu rakiplerinden çaldı. Ömer Bayram'ın enerjik ve mücadeleci yapısı takıma coşku kattı. Fatih Terim de ilk kez bir maçta hiç oturmadan, vücut diliyle tüm oyuncularını yönetti. Ama bu sene Galatasaray maçın bitimlerine doğru hatta uzatmalarda kaybettiği puanların ruhu yine sahneye çıktı. Galatasaray'ın maç boyu önlem alamadığı Diatta Galatasaray'ın Avrupa umutlarını mucizelere bıraktı. Sezon başından beri son dakikada Galatasaray'ın yediği goller başına büyük iş açtı. Bunun sebebi oyuncuların yaşadığı panik ortamıdır. Galatasaraylı futbolcuların mücadelesine yazık oldu.