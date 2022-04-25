Başkan Burak Elmas görevi teslim etmeden önce iki Rumen oyuncunun transferinin perde arkasını anlatmalıdır. Toplam 10 milyon Euro'ya mal olan oyunculardan Morutan kadroya alınmıyorsa, Cicaldau kulübede oturuyorsa bu tablo Galatasaray'daki kadro mühendisliğinin hatalı olduğunun belgesidir. Eğer, 10 milyon Euro doğru isimlere harcansaydı bu sezon Galatasaray daha başarılı olabilirdi. Ligde yokları oynayan Galatasaray için İzmir deplasmanları cennet oldu ve Göztepe'den sonra Altay maçı da kazanıldı. Kerem, Nelsson, Pulgar, Muslera, Aanholt, Omar dışındaki Galatasaraylı oyuncular isteksiz bir görüntü içindeydiler. Özellikle Gomis tam bir hayal kırıklığıydı. 2014 yılında Drogba, Londra'daki maçta Chelsea'ye karşı forma giymişti. İngiliz seyirciler Fildişili yıldıza büyük sevgi göstermiş ve "Seni seviyoruz ama eskisi gibi hızlı değilsin" diye takılmışlardı. 3 net pozisyonu kaçıran Gomis'in hantal hali o günkü Drogba'yı andırıyor. Torrent, kadro tercihini neye göre yapıyor? Ben Malatya'ya karşı çok iyi oynayan ve enfes bir kafa golü atan Halil Dervişoğlu'nu ilk on birde bekliyordum ama yanıldım. Halil'in kulübede oturması çok anlamsızdı. Halil, kafadan oynasaydı Gomis'in ağır kaldığı için kaçırdığı pozisyonları gol yapardı. Galatasaray'ı hücuma taşıyan yine Kerem oldu. Sol ayağıyla müthiş bir gol atan Kerem skoru çoğaltacak pozisyonları da hazırladı ama Babel ve Gomis kötü vuruşlar yaptı. Emre Kılınç ile Babel çok etkisiz kaldı. Berkan, en önemli özelliği olan koşu kalitesini sahaya bile yansıtamadı. Altay'ın baskın oynadığı ikinci yarıda Fernando Muslera tecrübesiyle ve yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyeti elinde tutmasını sağladı. Not: Rodriguez'i çok beğendim. Çok talibi olur.