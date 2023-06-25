SORU: Wanda Nara, "İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyoruz" dedi. Galatasaray'ın Mauro İcardi transferinde şansını nasıl görüyorsunuz?

İcardi transferinde bütün yollar Galatasaray'a çıkıyor. Arjantinli yıldız, oynadığı hiçbir kulüpte, hatta kendi ülkesinde bile görmediği büyük bir sevgiyi Galatasaray'da yaşadı. Wanda Nara da ailesinin mutluluğu adına İcardi'nin Galatasaray'da ve İstanbul'da olmasını istiyor. Bunun perde gerisindeki başka bir ayrıntısı da şöyle; İcardi, fazla baskıdan hoşlanmayan bir oyuncu. Rahatı çok seviyor. Galatasaray'da da bu ortamı fazlasıyla buldu. Nabza göre şerbet vermesini bilen Okan Hoca sayesinde Galatasaray'da ve özel yaşamında sorunları çözdü. Kendini futbola adadı ve şampiyonluğu getiren gollere imza attı. Bir başka ayrıntı da PSG'nin sahibi ve Türkiye'deki yayıncı kuruluşun da sahibi olan Nasser Al-Khelaifi, İcardi'nin Galatasaray'a gelmesine yardımcı olur. Çünkü geçen sezon abonelik konusunda beIN SPORTS çok ciddi bir yükseliş yaşadı. Bunda da İcardi'nin fazlasıyla katkısı oldu. Oyuncunun, Galatasaray'a gelmemesi için ciddi bir algı operasyonu sürdürülüyor. Özellikle Suudi Arabistan transferi gündeme getiriliyor. Ben bu zamana kadar Suudi kulüplerinden birinin bile İcardi'ye teklifte bulunduğunu duymadım. Arda Güler'in F.Bahçe'de bir yıl daha kalması için medyanın belirli bir kısmı baskı ortamı yaratırken İcardi'nin gitmesi için Suudi Arabistan algısını yapıyorlar. İcardi ve Arda üzerinden resmen farklı kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Çünkü İcardi'nin G.Saray'da yaptıkları gelecek sezon da İstanbul'da olursa yapacaklarının garantisidir.



GÜÇLÜ BİR TÜRK KALECİ ŞART

SORU: Galatasaray'da forvet hattı dışında öncelikli transfer hangi bölgeye yapılmalı? Mesela sarı-kırmızılıların Fernando Muslera'nın yedeği olacak iyi bir kaleci almak istediği biliniyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

Galatasaray, bu sezon sadece ligde değil Avrupa ve kupada da boy gösterecek. Maç sayısı fazla olacak. Okan'ın ayrılışından sonra Muslera'yı hem yedekleyecek, bazen de yabancı sınırından dolayı kaleyi koruyacak güçlü bir Türk kaleciye ihtiyaç var. Oliveira ile Mertens, inişli-çıkışlı bir grafik çizdiler. Avrupa'yı da düşünürsek yönetim, bu iki oyuncunun yerine mutlaka Torreira gibi istikrarlı iki oyuncu almalı. Galatasaray her şampiyon olduğunda üç santrforu vardı. İcardi'nin yanı sıra bir yerli, bir yabancı golcü düşünülmeli. Kaan Ayhan sezon başı idmanlara katılacaktır ve savunmaya katkısı olacaktır. Sacha Boey ile Nelsson'a talipler olduğu söyleniyor. Ama rakamlar Galatasaray'ı mutlu etmezse yönetim de bu ikiliyi satmaz. Eğer oyunculardan Galatasaray, 30-35 milyon Euro'luk bir rakam elde ederse Nelsson ve Boey de elden çıkarılabilir. O zaman Galatasaray yönetimi, B planını cebinde tutup iyi bir stoperi listesine dahil etmelidir. Sacha Boey giderse yerine Dubois oynar, zaman zaman da Kaan Ayhan yardımcı olur. Adekugbe ile devam edilmeyecek. Sol beke mutlaka hücum ve savunma yönünü yapabilecek atletik bir oyuncu düşünülmelidir. Eğer Rashica pahalı gelirse Galatasaray, daha önce formasını giyen Onyekuru ve Rodrigues tipi oyuncular bulmalı.