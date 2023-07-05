1-Transferle ilgili G.Saray çalışmaya devam ediyor ama sonuç yok! Ne diyorsunuz?

G.Saray'ın istediği oyuncuları İstanbul'a getirmek için bir süreç gerekecek. Çünkü Avrupa'da birçok takım henüz kadrolarını netleştirmedi. Dolayısı ile piyasa çok yüksek. Erden Timur; Oliveira, Torreira, İcardi transferlerindeki gibi fırsatları kovalıyor, Avrupa'yı arşınlıyor, listelerindeki oyuncuları ikna etme turlarını sürdürüyor. Okan Buruk özellikle yeni sezon planlamasını İcardi'ye göre yaptığını söyledi.







Arjantinli oyuncu paradan çok, mutlu olacağı bir takıma gitmek istiyor. Öncelikle G.Saray! İcardi ile G.Saray arasındaki görüşmelerde bir basamak kaldı. Yönetim ya o basamağı çıkacak ya da İcardi o basamağa gelecek. Gelinen nokta şöyle; G.Saray 8 milyon Euro veriyor, İcardi 10 milyon Euro istiyor. Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımının iki yıllığına 40 milyon Euro verdiği konusunda ben ciddi bir kaynağa ulaşmadım. G.Saray yönetimi, İcardi ile bir noktaya gelmeye çok yakın ve anlaşma olursa 3+1 yıl için imza atılacak.





ASTRONOMİK TEKLİF GELMEZSE GİDEMEZLER

2-Nelsson, Boey ve Zaniolo'nun durumu belirsiz. Okan hoca kalacaklar diyor. Sizin düşünceniz ne olur? Bu üç oyuncu da G.Saray'ın sözleşmeli oyuncuları. Şu anda G.Saray'a istenilen rakamlar doğrultusunda bir talep gelmedi.







Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur bu sene ligin dışında Avrupa'da başarı bekledikleri için üç oyuncuyu da astronomik rakamlar olmadığı sürece satmayı planlamıyor. Okan Buruk da mevcut kadronun kayba uğramasını istemiyor.



BU MAÇA KİM KARAR VERDİ!

3-Hull City ile maç yapmak doğru tercih mi? Okan Buruk'un yerinde olsaydım Türkiye'de oynayacağım hazırlık maçını kamp sonrasında yapardım. Çünkü G.Saraylı oyuncular sezonu 27 Haziran'da açtı. Bir haftalık çalışma sonrasında hazırlık maçı oynamak sakatlık riskini ön plana çıkartır. Adalelerin tam hazır olduğunu düşünmüyorum, üstelik birçok oyuncu tatilden yeni döndü. Bu tür hazırlık maçına kim, nasıl karar verdi merak ediyorum! Avrupa'nın hiçbir yerinde hazırlık maçları konusunda start verilmedi, hatta turnuvalar bile başlamadı. Bu bir yardım kampanyası maçı olsa bile ben Avrupa kampının bitmesini beklerdim.