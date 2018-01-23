Dün sabah kalktım.. Tabii doğru ekran başına..

Afrin'de ne oldu, oluyor!.

NTV, CNN, HaberTurk, benim Tv'de de arka arkaya..

Tıkladım. Üçünde de kırmızı yazılarla "Son Dakika" dönüyor..

Afrin Harekâtı'ndan son haberi alacağım yani..

Hayır!. Üçünde de, yeni tek haber, tek satır, tek kelime yok. Bir gece evvel bıraktığım alt yazılar aynen dönüyor..

"Son Dakika" kocaman kırmızı uyarısıyla 24 saatlik haberi veriyorlar. Hiç utanmaları, hiç sıkılmaları yok.. Ekran kızarmış.

Onların yüzü kızarmıyor.

Bu rezilliğin farkında bile değiller. Çünkü içlerinden bir tanesi bile, kendi ekranına bakmıyor. İçlerinden bir tanesi bile, "Gazetecilik" peşinde değil.. İçlerinden bir tanesi bile "Türkiye'nin gözü, aklı Afrin Harekâtı'nda..İşte bize 'Fark yaratmak, nasıl bir haber kanalı olduğumuzu göstermek fırsatı doğdu" iddiasında, hırsında değil..

Kör değneğini bellemiş. Hepsi birbirinin kötü kopyası.. Kötü gazeteciliklerinin kötü kopyası.. Biri "Son Dakika" diye kırmızı yazıya döndü mü, ötekiler hemen taklit ediyor..

Onlar da Son Dakika..

Onlar da kırmızı yazı.. Sonra artık dönsün dursun o yazılar, 24 saat ayni yazı, ayni haberle "Son Dakika"..

Alay ediyorsunuz milletle, utanma özürlüler:.

24 saatlik haber "Son Dakika" olur mu?.

Kaldı ki!.. Siz haber kanalısınız..

Halkın merak ettiği Afrin'den başka olay yok mu?. 24 saatte küflenmiş, kokuşmuş bayat cümleleri dönme uğruna, milletin merak ettiği başka haberleri vermemek ne oluyor?.

Bir haber kanalı, 24 saatini tek habere bağlar mı?.

Bizimkiler bağlar.. Çünkü böyle bir olay oldu mu, tatile girerler.. Bütün servisler sırt üstü yatar.. 15 yaşındaki bir stajyere emanet edilmiş Son Dakika yazıları da, bir kere yazılır ve kalır. Onlar artık döner de döner..

Şanlı Ordumuz Afrin yollarını açar.. 8 köy, teröristlerden geri alınır.. Bunlar masalarında sabahtan akşama playstation oynadıkları ekran başında iki satır gerçek "Son Dakika" haberi yazmaya üşenirler.. "Son Dakika" olduğu zaman, öbür tüm konular da kapandığı için de hepten tatile girerler.

Ordu Afrin'e girer, Haber Kanalları tatile..

Yuh olsun!. Yazıklar olsun!. Ne olur biraz utanmanız olsun!.

Bakın size öğreteyim.. Harekât başlayınca "Son Dakika" dersiniz. Tamam.. Ama bir süre sonra haberciliğe dönersiniz.. Mesela Fener- Beşiktaş Voleybol derbisinin sonucunu, Manisa'da dört üniversite öğrencisinin öldüğü kazayı, harekâtın döviz kurlarına etkisini de verirsiniz.. Bunlar beyaz yazı ile dönerken, Afrin'den yeni bir haber gelirse, onu, sadece onu, ama sadece o satırı yazıyla verirsiniz. Bu şu demektir?. Yani dönen loopun başında minnacık bir zahmete girersiniz, hepsi o.. Bu ne manaya gelir?.

"Ey seyircim. Biz Afrin'i dakika dakika izliyoruz. En yeni haberleri de anında veriyoruz.

Merak ettiğiniz öbür haberler arasındaki Kırmızı yazı, 24 saatlik bayat haber değil, Afrin'den şu anda gelen en yeni, en son haberdir. Bizden ayrılmayın!." Koskoca üç kanalda kafası çalışan, gazetecilik yapmak, fark yaratmak isteyen tek kişi yok mu, gördükleri kötü örneği taklitten başka şey bilmeyen tembeller ordusu!.