Galatasaray, yeni sezonda klasik parçalı formaya dönecekmiş. Deplasman forması da sarı olacakmış. En son 2011-12 sezonunda Fatih Terim hocayken giyilmiş bu formalar.

Galatasaray'ın klasik formalara dönmesine alkış..

Alkış da, bu kararı kim vermiş?.

Fatih Hocam mı?.

Yok canım..

Yeni Başkan Mustafa Cengiz, ya da yönetimi mi?.

Değil..

Kararı veren Nike adlı Amerikan firması!.

Yahu nasıl bir ülke olduk biz.. Milli takım başta, kulüplerimizin formasını tasarlamaktan, seçmekten, karar vermekten aciz miyiz ki, Amerikalılar karar veriyor her şeye?.

Yazıklar olsun, hepinize..

Ülkeyi bugün, Amerikası, Avrupası, Rusyası, dünyaya kafa tutanlar yönetiyor.

Sporumuzu bir forma kararı almaktan aciz, dünya çapında giyim tasarımcıları çıkaran ülkemizi, bir forma tasarlayamayacak kadar zavallı sanan, gerçek zavallılar!.