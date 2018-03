Nihayet dinlemekten bıkmadığım bir albüm dönüyor, arabamın müzik setinde.

RocKuba.. Emir Ersoy yapmış..

Her şeyi ile yapmış..

Emir çok sevdiğim, kaybına hâlâ alışamadığım Metin Ersoy'un oğlu..

Şarkıları seçmiş.. Yeniden düzenlemiş. Adı üstünde.. Latin Rock ritimleriyle.. Sonra dostlarını toplamış, onlara söyletmiş.

Hepsi ünlü.. Hepsi sanatçı ama, hiçbiri şarkıcı değil..

Mesela.

Mor ve Ötesi'nin şarkısı Cambaz'ı bu albümde Cem Yılmaz, Kenan Doğulu'nun gitarı eşliğinde söylüyor iyi mi?.

Cem Karaca'nın o müthiş Resimdeki Gözyaşları şarkısını Sarp Apak bir okumuş, inanamazsınız.

Sakın Gelme Mazhar, Fuat, Özkan'ın.. Bir de burda Rutkay Aziz ve Keremcem'den dinleyin..

Gene MFÖ'nün Sude'sini de Gonca Vuslateri'nden.

Gonca, Göksel'in Sabır'ını okumuş.

Teoman'ın Paramparça'sını seslendiren Farah Zeynep Abdullah..

Öyle şirin ki. Farah, Yüksek Sadakat'ın Haydi Gel İçelim'ini de okuyor.

Duman'ın Senden Daha Güzel'i, Leyla Lydia Tuğutlu'dan.

Can Bonomo/ Tastamam, Hande Subaşı'dan.

Athena/ Yaşamak Var Ya, Erkan Kolçak Köstendil'den.

Duman/ Köprüaltı, Türkü Turan'dan..

Yaşa Emir.. Yüreğine sağlık..

Hem dinlemek, hem hediye etmek için, çok ama çok kalıcı, her devirde geçerli bir albüm yapmışsın..

Uzun zamandır adı duyulmaz Sony Music'e de teşekkürler!.