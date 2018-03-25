"Şu bizim dönme dolap Ahmet Emin Din ü îmânımıza çatmadadır

Başımız ağrımaz etsek de yemin

Vatanı on kuruşa satmadadır."

"Gazete" ve "Satmak" sözcükleri yan yana gelince aklıma hemen çocukluk anım gelir.. Eve Vatan gazetesi alırdık.

Babam Ahmet Emin Yalman'ın baş yazılarını takip ederdi. Bir kış akşamı yemek sonrası gene odun sobasının etrafında toplanmış kızaran kestaneleri beklerken, babam "Yahu şu Neyzen'e bak, gene neler yazmış" dedi, yazının girişindeki dörtlüğü okudu. Neyzen dediği Tevfik tabii..

Yalman ailesi Selanikli olduğu için "Dönme" derlerdi onlara, Bab-ı Ali'deki rakipleri.. Yazarken lafını sakınmadığı, sözü yuvarlamadığı için de sevmeyeni çoktu.

Vatan gazetesinin fiyatı da on kuruştu..

Zamanın en ünlü mizahçısı ve Hicivcisi Neyzen de bu satırları düşürmüştü işte..

Şimdi Aydın Bey de Hürriyet'i bana sorarsanız "On Kuruş"a satıyor..

Niye?.

Perşembe sabahı haberi aldığımda orda çalışan yüzlerce meslektaşım adına üzülmüştüm.

Ben şok geçirdiysem, onlar ne âlemdeydiler acaba?.

Öğleden sonra telefonum durmadı.

Haber alabileceğim herkesi aradım..

Çıkardığım sonuç..

Aydın Bey, Hürriyet ve Kanal D başta bütün gurubu, mali sebeplerle satıyor.

Sadece Kanal D, geçen yıl 400 milyon zarar etmiş.. Yarısı ilan Hürriyet bile zarardaymış.

Posta dışında kâr edeni yokmuş..

Sıfırlamadan satmak için herkesten gizli harekete geçmiş.. Yayın Gurubu'nun başında olan kızı Begümhan Doğan Faralyalı da, sağ kolu gibi, Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın, Vuslat Doğan Sabancı'nın ve Hanzade Doğan Boyner'in de durumdan haberi yokmuş..

Çarşamba günü guruptaki herkes şok geçirmiş bu yüzden. Başta kızlar..

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