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HINCAL ULUÇ
13 Nisan 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Pando da ölmüş!.

Pando'yu Beşiktaş'ta yaşayanlar bilir.. Bir de ağzının tadını bilenler..
Yıllarca evimden, buzdolabımdan eksik olmadı ..
Kaymağı, çocukluğumun "Aile güzelliği" pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi kaymağı bu ülkede en iyi yapan adamdı. Beşiktaş'ta Çarşı içinde dükkânı vardı. Yüz yıllık dükkân.
Bulgar göçmeni dedesi açmıştı, 1895'te.. Aile üretir, aile satardı.
Sonra babası, ardından Çarşı'nın Pando amcası sürdürdü geleneği.
Yörenin en eski esnafı olarak sayılır ve sevilirdi. Ara ara kahvaltı da yapardık orda..
Ercan, buzdolabını kontrol eder, bitince hemen taze taze alır gelirdi. Pando hep taze, hep dolabımda olurdu, dedim ya.
2014'te mal sahibi mahkemeden tahliye kararı çıkarınca, Pando 119 yıllık dükkânı kapatmak zorunda kaldı. Başka yerde de açmadı..
92 yaşında öldü Pando.. Ya da asıl adıyla Pandelli Şestakof!.
Toprağı bol olsun!.

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