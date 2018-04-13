Yani insanın milyonla seyircisine bu kadarcık saygısı olmaz mı?. Kaç defa yazdım.

Umurlarında değil..

Gecenin bir saatinde eve dönüyorum.

Meraklıyım ya.. "Ne var, ne yok!." Dünya da savaşın eşiğinde üstelik. Gel de merak etme..

Tıklıyorum, en popüler haber kanalını..

Alt yazı geçiyor.. "Rusya, Amerika'nın.." Çat diye reklam biniyor ekrana.. Trump tehdit etmişti gündüz.. "Füzeler geliyor Rusya" diye.. Tepki ne olmuş derken tam o haber reklam, alt yazıyı kapıyor..

Ve reklam bitiyor.. Alt yazı reklamın altında bize görünmeden devam etmiş, başka habere geçilmiş. Şimdi on dakika bekle ki, yeniden o habere sıra gelsin..

"Bekliyim bari" dedim.. 30 saniye geçmedi bir reklam daha bindi ekrana..

Ben de vurdum tekmeyi, açtım EuroNews'u.. Hem Türkçe, hem de böyle saygısızlıkları yok. Önemli haberler anında ekranda..

Yahu NTV yöneticileri.. Çok mu zor, bir program indirmek ve o kahrolası, o insana sövdüren reklamlar binince alt yazı akışını durdurmak, o lanet reklam bitince, kaldığı yerden devam ettirmek..

Bakın o reklama da sövüyorum..

İzlemek bir yana o reklama sövüyorum her defasında.. Haybeye para ödüyor firmalar bir de küfür yemek için..

Basit bir programla sağlanan bu uygulama için bir minnacık emir vereceksiniz yahu..

"Yapın" diye. Yapan var, görüyorum.. Sizde eksik ne?.

Seyirciye saygı!. İnsanları adam yerine koymamakta ısrar ve inat ediyorsunuz!.

Oysa o insanlar sayesinde varsınız!.