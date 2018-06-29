Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Ali Koç "Yeni Fenerbahçe" dönemini, Philip Cocu'yu Teknik Direktör yaparak fiilen başlattı. Yapılan törende de "Ben başkan kaldığım sürece Cocu Teknik Direktör kalacak" dedi.

Ülkemizde "İstemek"le uygulamak arasında çok fark var. Hele medyası bu kadar Fenerli ülkemizde..

Neyse.. Konum başka..

Cocu'nun futbol yaşamındaki en acı günlerin başında Galatasaray Kaleci Hocası ve Terim'in yardımcısı Claudio Taffarel önündeki yenilgisi gelir..

Bir minik ama ilginç not.. Anlatayım..

Ne tesadüf gene Dünya Kupası zamanı.. Yıl 1998!.. Fransa!. Ben de ordayım.. Olanları çıplak gözle izledim yani..

Hollanda ve Brezilya "Yari Final" oynuyorlar.

Kazanan finalde..

90 dakika 1-1 bitti. Uzatmalarda da sonuç değişmedi.

Penaltı atışlarına geçildi.

Durum 3-2 Brezilya lehine iken, Hollanda'nın üçüncü penaltısı için Cocu topun başına geldi.. Vurdu ve Brezilya kalecisi Taffarel, harika bir kurtarış yaptı..

Taffarel ve Brezilya finale gittiler.. Cocu ve Hollanda da, memleketlerine..

(O Hollanda takımında sonradan Galatasaraylı Frank de Boer ile Fenerli Van Hooijdonk da oynuyordu.) Şimdi ligin ilk Fener-Galatasaray maçını gelin de beklemeyin bakalım.

Tam 20 yıl sonra Cocu-Taffarel rövanşı!..