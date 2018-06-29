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HINCAL ULUÇ
29 Haziran 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Cocu gene Taffarel’e karşı!.

Fenerbahçe'nin yeni Başkanı "Yeni Fenerbahçe" dönemini, Philip Cocu'yu yaparak fiilen başlattı. Yapılan törende de "Ben başkan kaldığım sürece Cocu Teknik Direktör kalacak" dedi.
Ülkemizde "İstemek"le uygulamak arasında çok fark var. Hele medyası bu kadar Fenerli ülkemizde..
Neyse.. Konum başka..
Cocu'nun futbol yaşamındaki en acı günlerin başında Galatasaray Kaleci Hocası ve Terim'in yardımcısı önündeki yenilgisi gelir..
Bir minik ama ilginç not.. Anlatayım..
Ne tesadüf gene zamanı.. Yıl 1998!.. Fransa!. Ben de ordayım.. Olanları çıplak gözle izledim yani..
Hollanda ve Brezilya "Yari Final" oynuyorlar.
Kazanan finalde..
90 dakika 1-1 bitti. Uzatmalarda da sonuç değişmedi.
Penaltı atışlarına geçildi.
Durum 3-2 Brezilya lehine iken, Hollanda'nın üçüncü penaltısı için Cocu topun başına geldi.. Vurdu ve Brezilya kalecisi Taffarel, harika bir kurtarış yaptı..
Taffarel ve Brezilya finale gittiler.. Cocu ve Hollanda da, memleketlerine..
(O Hollanda takımında sonradan Galatasaraylı Frank de Boer ile Fenerli Van Hooijdonk da oynuyordu.) Şimdi ligin ilk Fener-Galatasaray maçını gelin de beklemeyin bakalım.
Tam 20 yıl sonra Cocu-Taffarel rövanşı!..

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