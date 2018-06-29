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HINCAL ULUÇ
29 Haziran 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

İnsan Kaynakları Müdürü, iş başvurusu yapan adamın önüne koyduğu bilgi notlarını inceledi. ara sorular da sordu. Sonunda "Sizin için açık bir yerimiz var" dedi. "Harika" dedi adam.. "Neresi?." "Kapı!.."

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