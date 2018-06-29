İnsan Kaynakları Müdürü, iş başvurusu yapan adamın önüne koyduğu bilgi notlarını inceledi. Ara ara sorular da sordu. Sonunda "Sizin için açık bir yerimiz var" dedi. "Harika" dedi adam.. "Neresi?." "Kapı!.."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.