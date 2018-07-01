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HINCAL ULUÇ
01 Temmuz 2018, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

CHP’ye acıdım!.

Yenilgiyi kabul eden ve kazanan 'ı kutlayan 'yi azarlarcasına "Diktatör kutlanır mı" diyen, bunu derken de Erdoğan'a oy veren milyonlarca insanı ve ulusun yarısından fazlasını neyle itham ettiğinin farkında bile olmayan Kemal 'nun foyası perşembe günü ortaya çıktı.
Takke düştü. Kel göründü..
Girdiği 9 seçimin dokuzunu da kaybeden o fevkalade demokrat(!) lider, 41 yıldan beri Elazığ'da seçim kazanan ilk CHP'li olan Gürsel Erol'u kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.
"El kaldır, el indir diye Meclis mi olur" diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni küçümseyen Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinin Meclis'i "Kaybedenler dururken, kazanan yollanıyor" diyeceğine, bir işaretle el kaldırdı.
Tamam!.
Emir kulu Disiplin Kurulu da ayni şeyi yapacak, kesin!.
Bu Kılıçdaroğlu Demokrat Lider.. Onun partisi de Demokrasi âşığı, öyle mi?.
İçim öyle acıyor ki, gülemiyorum!.

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