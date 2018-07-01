Kentin dışındaki çorak alanda bir minik çukur atıklarla doluydu. Şehir Meclisi'nde "Biri bu atıkları çalabilir" dediler. Bir Gece Bekçisi kadrosu açtılar ve oraya birini atadılar.

Sonra Meclis'te "Bu adam görevini neye göre yapacak" dediler. Bir Planlama Başkanlığı kurdular. İki kişi görevlendirdiler. Biri kuralları yazacak, öteki günlük işlere bakacaktı.

Sonra Meclis "Bekçinin işini kurallara göre yapıp yapmadığını nerden bileceğiz" dedi. Bir Kalite Kontrol Başkanlığı kurdular. İki kişi atadılar. Biri kontrol edecek, öteki raporları yazacaktı.

Sonra Meclis "Bu insanların maaşlarını nasıl vereceğiz" dedi. İki kişi görevlendirdiler. Biri kaçar saat çalıştıklarına bakıp hesaplayacak, öteki maaşları dağıtacaktı..

Sonra Meclis "Bütün bu insanlardan kim sorumlu olacak" dedi. Bir Yönetim Kurulu oluşturdular ve üç kişi atadılar. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter..

Sonra bütçe zamanı geldi. Meclis "Masraflarımız fazla. Bütçede kısıntı yapmalıyız" dedi.

Gece Bekçisi'nin işine son verdiler.