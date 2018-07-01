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HINCAL ULUÇ
01 Temmuz 2018, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Sen de mi Google!..

Hadi 'a alıştım. İki tık fazla alsınlar diye, haberi 15'e falan bölüp benimle alay ediyorlar. Ben de onlarla alay ediyorum. 15'ten geriye tıklayarak. Böylece haberi en fazla üçüncü tıkta yakalıyorum.
Peki ya .. Dünya çapındaki şirket..
İpad'imde Google'u tıklıyorum, bir şeye bakmak için.. Sayfa haber başlıklarıyla açılıyor. Ama başlıklar oynak.. Aldatıcı.. Açıklamıyor, merak ettiriyor ki, tıklayasınız.
'da günün transfer konusu .. O sabah çıkan tüm gazetelerde "Galatasaray'da çok mutluyum. Kalıyorum" sözleri var.
Google sayfasındaki başlık ise şu..
"Gomis'ten ayrılık açıklaması.."
Hadi merak etme bakalım.. Son dakikada bir şey mi oldu?. Ediyorum ben de.. FotoMaç haberi çıkıyor karşıma, ilk tıkta. Beş tık daha var, haberin tamamı için.. Ve haber..
Gomis "Ayrılmıyorum" demiş. Yani o sabah tüm gazetelerde yer alan haberi Google adlı şirket, kendi uluslararası ve güvenilir adını kirleterek vermiş iyi mi?.
Tıklattın beni be Google.. Helal olsun sana!.

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