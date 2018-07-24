Yaso, şimdi üniversite mezunu İroş'u dünyaya getirdiği sıralar, bir süre "Annelik izni" yapmıştı.

Sevgili Burcu da (Esmersoy), onun yerine oturmuştu bir süre.. Neşeli günler yaşadık.. Neşeli insandı çünkü Burcu..

Ama bu defa ağlattı..

Posta'da Dilara Doğan'ın tiryakilik yaratan soru cevaplarının bu haftaki konuğu Burcu..

"Seçme şansınız olsa, yarın sabah nerde uyanmak isterdiniz" diye sormuş Dilara..

Burcu'nun yanıtı..

"Sydney Bondi Beach!." Niye ağlattı bu cevap beni?.

Hayatımın çok güzel anlarını o plajda geçirdim de ondan..

Olimpiyatlarda Sevgili Kenan'la (Onuk) Sydney'deydik.. Yıllardır orada yaşayan ünlü Sarıyerli Urcan geldi bizi buldu ve İstanbul'dan geniş bir araziye yazılmış Sydney'in en unutulmaz yerlerine götürmeye başladı, arabasıyla gelip otelden alarak..

Bondi Beach işte o güzelliklerin başındaydı.

Müsabakalar da vardı Bondi'de.. Plaj voleybolu mesela. Çok gittik o plaja..

Şimdi Kenan da yok, Urcan da.. O günleri ne zaman hatırlasam gözlerim yaşarır!.