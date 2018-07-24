Kız kardeşim Serpil Gogen yurtdışı gezisinden dönerken THY'de başına gelenleri anlatmış ve "Kapı içerden sürgülüyken, yani içerde biri varken bir hostes tuvalet kapısını nasıl açar?

Diyelim açtı, sonra neden özür bile dilemez" diye sormuştu.

Ülkemin uluslararası gururu Türk Hava Yolları'na böyle bir ayıbı yakıştıramadığım için köşeme koydum ve "Mutlak cevap gelecektir" dedim. Ama çıt çıkmadı..

THY Basın Danışmanlığı 20 yıldan beri ilk kez hem de böyle bir şikâyete sessiz kaldı. Faik Akın ve Ali Genç kardeşlerim anında ararlardı oysa..

THY'den ses çıkmadı ama, okurlardan pek çok not geldi.. İşte Gürsel Erdoğan'ın yazdıkları.

"Kız kardeşinizin yazdığı konu bir süredir maalesef genel bir uygulama halinde.

Özellikle uzun uçuşlarda business class yolcuların kullanımında olması gereken öndeki tuvaletler bir şekilde kapatılıyor. Kırmızı ışık yanık bırakılıyor, siz girmek istediğinizde arıza var vesaire şeklinde değişik mazeretlerle arkadaki tuvaletlere yönlendiriliyorsunuz.

Belli ki mürettebat bu ön tuvaletleri kendi kullanımlarına 'tahsis' ediyor.!

Çok uçan biri olarak son zamanlarda bu uygulamanın adeta standart hale geldiğini söyleyebilirim.

Uyarıcı yazılarınız için teşekkür ederim.

Umarım işe yarar."