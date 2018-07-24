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HINCAL ULUÇ
24 Temmuz 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Bravo Erol!.

Sevgili Dostum Erol Kaynar, ara ara, Hürriyet Tatil ekinde, gittiği gördüğü yerleri anlatıyor..
Polonya'ya gitmiş. Gidince de, tarihin en utanç verici, ayni zamanda en acıklı olayına sahne olan kampını da gezmiş dolaşmış.
Nazi Almanyası'nın insanlığı yok ettiği kampların başında gelir Auschwitz.. Ben de yıllar evvel gitmiş yazmıştım. Aslında yazılmaz..
Aslında Auschwitz anlatıl-a-maz!.
Orayı mutlak gidip, görmeniz, tarihi koklamanız lazım ki, dehşeti birazcık, o da birazcık hissedebilesiniz..
Ben öyle yazmıştım. Erol da ayni fikirde.. Ama "Bravo" demem o yüzden değil. Resimlerle süslü, nerdeyse tam sayfa yazısının bir özelliği var. Çok önemli bir özellik bu..
Bugüne dek, sayısız, ama sayısız Auschwitz yazısı, kitabı okudum..
Ama Erol'un yazısı bir ilk..
İlk defa içinde "Yahudi" sözcüğü geçmeyen bir Auschwitz yazısı bu!.
Orada acımasızca fırınlarda yakılan, gaz odalarında öldürülenlerin "" değil, "İnsan" olduklarını yazmış, Erol her satırında..
Bu dünyadaki azılı Yahudi düşmanları, hatta Holokost'u görmezden gelir, "Yok" sayarlar. Orda öldürülen Yahudi değil, İnsan olduğunu düşünmeden!.
Erol'un yazısının başlığına bakar mısınız?.
"İnsanlığın kaybolduğu kamplar!."
İnsanlığımızı unutmamak için Auschwitz'i hep hatırlamamız gerek!.

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