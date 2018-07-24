Babalar Günü'nde babama içinde 1000 lira olan bir zarf verdim. Yanına da bir not koydum.. "Yıllarını bizim için harcayan Sevgili Babacığım, Kendine hayatını kolaylaştıracak bir şey al." Çıktı ve aldı.. Anneme bir hediye!.
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