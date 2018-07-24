Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Hıncal Uluç > Tebessüm
HINCAL ULUÇ
24 Temmuz 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

'nde babama içinde 1000 lira olan bir zarf verdim. Yanına da bir not koydum.. "Yıllarını bizim için harcayan Sevgili Babacığım, Kendine hayatını kolaylaştıracak bir şey al." Çıktı ve aldı.. Anneme bir hediye!.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN