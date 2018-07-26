"İlk Arınma Gecesi" de Mamma Mia gibi bir devam filmi.. Ama o da, tıpkı Mamma Mia gibi, sonrasını değil, öncesini anlatıyor.

Daha önce üç "Arınma/ Purge" filmi izlemiştik. Tüm Amerika'da geçiyordu olaylar. Bu defa işin en başına dönüyoruz.

Amerika büyük bir ekonomik sıkıntı yaşarken, iki büyük parti seçimi kaybediyor ve "Amerika'nın Yeni Kurucu Babaları" adlı parti Başkanlık seçimini kazanıyor.

Başkan, danışmanlarının "Arınma" Tavsiyesini New York Statten Adası'nda denemeyi kabul ediyor.

Arınma şu.. İlan edilen gecede adada herkes istediği, ama her istediği suçu işlemekte serbest olacak. Çalma, çırpma, öldürme, talan, tecavüz, pedofili dahil.

Ertesi sabah, içindeki tüm kötü duyguları tatmin etmiş bir toplum olarak hayata başlayacak ada halkı..

Yani bizde yıllardan beri durmadan suç işlenir, ardından af çıkarılır ya.. Onun tersi.. Önce "Af" ilan ediyor, sonra suçu serbest bırakıyorlar.

Valla fena değil, bir yaz filmi olarak.

Öyle ünlü oyuncusu falan da yok.