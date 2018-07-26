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HINCAL ULUÇ
26 Temmuz 2018, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Ayşem’e alkış!.

Benim Sevgili Ayşem (Özyılmazel) coştu valla.. Harika yazılar yazıyor.
Dünkü "" yazısı kesilip saklanacak kadar müthiş..
'in şahsında, hayatlarını başkalarına bağlı yaşayan, yani kendi hayatlarını yaşamayan kadınlara seslenmiş..
Demet Şener, benim keşfettiğim ve bu yüzden çok da sevdiğim bir genç kızdı.
Evlendi. İki çocuk sahibi oldu. Ayrıldı. Ama yeni bir hayata başlamadı. Eskiye takılı kaldı.
Aklı fikri boşandığı kocasında ve de onun kendisinden önceki kız arkadaşı ünlü şarkıcıda..
Her gününü onlara bağlı, adeta onlar için yaşıyor.
Onun için mutluluk, bu iki insanı üzmek, yaralamak sanki.
Oysa, öbürleri rencide olmak şöyle dursun, belki keyif de alıyorlardır, "Kadının aklı fikri hala bizde" diye.
Yapma Demet.. Gençsin.. Güzelsin.
Harika yeteneklerin, yani yepyeni bir hayata başlamak için her şeyin var.
Ayşem haklı. Kapa eski defterleri.. Aç yepyeni bir kapı, oracıkta seni bekleyen güzellikleri gör ve yaşamaya başla!.
Unutma Demet!.
Her insan kendi hayatını yaşar ve "Bir defa" yaşar!.

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