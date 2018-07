Gençliğimin, devrimci yıllarımızın ilahesiydi Joan Baez, başta "We shall overcome" olmak üzere, Amerikan İnsan Hakları Devrimi'ne milli marş olan şarkılarıyla..

Türkiye'ye geldiğinde nasıl coşkuyla koşmuş, nasıl hayal kırıklığıyla yıkılmıştım, Açık Hava'da..

Tüm sevenlerini aldatmış bir, tek bir "Joan Baez Şarkısı" söylememişti.

Efendim, telif haklarıymış da.. Falan filan. Yersen..

Bu defa gelirken "Repertuarı öğrenmeden bilet almayın" diye uyardım.

İçimdeki o çok fena aldatılmışlık duygusu yüzünden de gitmek içimden gelmedi..

Konserin hikayesini Cumhuriyet'te okudum. Zeynep Oral, bana konseri yaşatacak kadar güzel anlatmış..

Bu defa tam bir "Joan Baez" varmış sahnede.. En güzel, en ünlü şarkılarını, tabii We shall overcome dahil söylemiş.

Bitirmiş. Seyirci isteklerini söylemiş.

Bu arada o harika klarnetçimiz Serkan Çağrı eşliğinde Zülfü/ Nazım şarkısı Hiroşima'yı, Yiğidim Aslanım türküsünü de koymuş programa..

Teşekkürler Zeynep!.