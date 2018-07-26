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HINCAL ULUÇ
26 Temmuz 2018, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Yüksel bu işi çözer!.

bitti.. Wimbledon bitti ama öğleden sonraları ev bağlılığım bitmedi.
Harika şeyler oluyor spor ekranlarında ve bunlardan hemen hemen kimsenin haberi yok.
Salı öğleden sonra mesela.. Fransa Turu'nun Pirene etapları başladı.. Bütün tur eşsiz Fransa güzellikleriyle dolu zaten. Dağ etapları ayrı güzel. Yarış desen, İnsanoğlu'nun doğa ile mücadelesi..
İlk Pirene etabı üç zorlu tırmanıştan oluşuyordu.
İlk zirveye birinci çıkan Philippe Gilbert, o müthiş virajlı inişte nasıl süratle gidiyordu.. Bir keskin virajı alamadı. Hızla yandaki bariyerlere gitti. Bisiklet bariyere çarparken, Philippe beton duvarın üzerine ellerini koyup, perende atarak, üç metreye yakın derinliğe uçtu.
Sonra.. Sonra kalktı. Yukarı tırmandı.
Bisikletine bindi ve yarışa devam etti.
Bir efsane olaya şahit oldum yani..
Philippe'e etap sonunda "En Savaşçı Yarışçı" ödülü verdiler.
Gene salı öğleden sonra, tesadüfen öğrendim, Dünya Eskrim Şampiyonası olduğunu..
Eskrim de benim ilk yazdığım spor dallarından biridir. 1950'li ve 60'lı yıllarda Nefi Güven Federasyon Başkanıydı ve gazete gazete dolaşır, bu sporu bize adeta zorla sevdirir ve yazdırırdı.
Türkiye Şampiyonasını manşetten verirdik.
Şimdi Dünya Şampiyonası var. Hem biz de katılıyoruz. Gördüm, salonda bayrağımız asılı.
Nerde gördüm?. Eurosport'da.. Naklen yayınlıyor.
Bir açtım ki, Erkekler Flöre yarı final ve finalleri..
Nasıl özlemişim. Harika maçlar izledim.
Bugün ve Erkekler Epe Takım finalleri var. Takım yarışmaları hele muhteşem olur. Cuma günü ise Kadınlar Kılıç, Erkekler Flöre Takım finalleriyle kapanış..
Eurosport'ta 11'den itibaren canlı..
Şimdi bu güzel olaylar, hem de canlı ve bir tık mesafemizde.. İzleyemiyoruz. Çünkü bu ülkede "Spor Sayfası" yok.. Palavra futbol haber sayfaları var. Gerçek spor yok..
Ben bir çare buldum.
Yüksel Aytuğ'un Televizyon sayfası ve Yakından Kumanda diye köşesi var.
Yüksel mesleğe gerçek bir "Spor" Yazarı olarak başladı. Her gün sütunun en altında, sporseverlere "Aman kaçırmayın" diye uyarılarda bulunursa, bizler de bu dünya güzellik ve heyecanlarını kaçırmayız!.

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Bu arada.. Benim gibi merak edenlere..
Bugün Eskrim Federasyon Başkanı kimdir adını bilen, sokakta görse tanıyan Spor Müdürü, yazarı, muhabiri var mı?. Bilen varsa elini öperim.
Hazretler kıllarını kıpırdatmıyorlar artık, sporlarını tanıtmak için.
Aradım buldum. Meraklısına kolaylık diye yazıyorum.
Biz dört sporcuyla katılmışız.
İrrina Schchukla 2012 Olimpiyat Şampiyonu Güney Koreli'yi de yenerek son 16'ya kalmış. Orada 2016 Olimpiyat Şampiyonu Rus'a 15-14, yani tek tuş farkı ile yenilip Dünya 16.sı olmuş. Erkekler Flörede Martino Minito 29., Kadınlar Flöre'de İrem Karamete 31., Erkekler Kılıç'ta da Enver Yıldırım 59. olmuşlar.

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