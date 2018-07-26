Dünya Kupası bitti.. Wimbledon bitti ama öğleden sonraları ev bağlılığım bitmedi.

Harika şeyler oluyor spor ekranlarında ve bunlardan hemen hemen kimsenin haberi yok.

Salı öğleden sonra mesela.. Fransa Turu'nun Pirene etapları başladı.. Bütün tur eşsiz Fransa güzellikleriyle dolu zaten. Dağ etapları ayrı güzel. Yarış desen, İnsanoğlu'nun doğa ile mücadelesi..

İlk Pirene etabı üç zorlu tırmanıştan oluşuyordu.

İlk zirveye birinci çıkan Philippe Gilbert, o müthiş virajlı inişte nasıl süratle gidiyordu.. Bir keskin virajı alamadı. Hızla yandaki bariyerlere gitti. Bisiklet bariyere çarparken, Philippe beton duvarın üzerine ellerini koyup, perende atarak, üç metreye yakın derinliğe uçtu.

Sonra.. Sonra kalktı. Yukarı tırmandı.

Bisikletine bindi ve yarışa devam etti.

Bir efsane olaya şahit oldum yani..

Philippe'e etap sonunda "En Savaşçı Yarışçı" ödülü verdiler.

Gene salı öğleden sonra, tesadüfen öğrendim, Dünya Eskrim Şampiyonası olduğunu..

Eskrim de benim ilk yazdığım spor dallarından biridir. 1950'li ve 60'lı yıllarda Nefi Güven Federasyon Başkanıydı ve gazete gazete dolaşır, bu sporu bize adeta zorla sevdirir ve yazdırırdı.

Türkiye Şampiyonasını manşetten verirdik.

Şimdi Dünya Şampiyonası var. Hem biz de katılıyoruz. Gördüm, salonda bayrağımız asılı.

Nerde gördüm?. Eurosport'da.. Naklen yayınlıyor.

Bir açtım ki, Erkekler Flöre yarı final ve finalleri..

Nasıl özlemişim. Harika maçlar izledim.

Bugün Kadınlar Flöre ve Erkekler Epe Takım finalleri var. Takım yarışmaları hele muhteşem olur. Cuma günü ise Kadınlar Kılıç, Erkekler Flöre Takım finalleriyle kapanış..

Eurosport'ta 11'den itibaren canlı..

Şimdi bu güzel olaylar, hem de canlı ve bir tık mesafemizde.. İzleyemiyoruz. Çünkü bu ülkede "Spor Sayfası" yok.. Palavra futbol haber sayfaları var. Gerçek spor yok..

Ben bir çare buldum.

Yüksel Aytuğ'un Televizyon sayfası ve Yakından Kumanda diye köşesi var.

Yüksel mesleğe gerçek bir "Spor" Yazarı olarak başladı. Her gün sütunun en altında, sporseverlere "Aman kaçırmayın" diye uyarılarda bulunursa, bizler de bu dünya güzellik ve heyecanlarını kaçırmayız!.

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