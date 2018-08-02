Olmuyor Fatih Hocam olmuyor!. Bu evlad-ı manevilerin, bu nelerine hayran olduğunu hala anlayamadığım Belhanda ve Feghouli aşkın yüzünden, Galatasaray futbol oynamıyor, oynayamıyor.. Bu iki ruhsuz, alakasız paralı asker yüzünden savunma da kalbura dönüyor, delik deşik oluyor.. Koca geçen sezon görmedin, göremedin. Bu yıl hala bu lejyonerlerde ısrar ediyor, bunlar yüzünden sapına kadar Galatasaraylı Türk çocuklarını harcamaya devam ediyorsun.

Milli Takım hocası olduğunda oynatacak adam bulamıyorsun. Kulüp hocası olunca Milli Takıma verecek adam bırakmıyorsun..

Bu nasıl çelişkidir Hocam!.

Bak, sezona Süper Kupayı Akhisar'a kaptırarak başlarsan, ligi de deplasmanda Ankaragücü mağlubiyetiyle açarsan hiç şaşmam. Sen de şaşma olur mu?.

Kaptırdıkları topta bile geri gelmeyen, mecbur kalırlarsa gelir gibi yapan Belhanda, Feghouli ve Rodriguez.. Lütfen oynayan Gomis.. Ara sıra çakar gibi olan ama yüzde 90 kayıp Onyekuru önde oldukça, hem de hızlı çıkan bir rakip önünde senin savunmanın tutunması imkânı var mı?. Sakın geride oynayan çocukları suçlama. Suçlu sensin.

Yana, geriye oynamayı ezberlettiğin takımın "Hızlı çıkmayı" tümüyle unutmuşken, duran top dışında nasıl gol atacaksın hiç düşündün mü?.

Şu yaptığın İsviçre kampı ve Tunus/Atina turnesi ne işe yaradı bana söyler misin?. Yani kamuoyuna, camiaya bir basın toplantısıyla açıklasana, bu yurt dışı kampı ve maçları ne fayda sağladı takıma?.

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Bak hocam?.Bu sezon kaç dakika süre verirsin bilmem ama. Her anı yaşıyor. Sahada basmadık yer bırakmıyor. Deli dana gibi koşmuyor. Aklıyla seçiyor koşacağı yeri. Gerekirse rakip savunma arkasına sarkıyor, gerekirse, ileriye çıkan kendi savunma adamının boşluğunu dolduruyor. Komple futbolcu ve müthiş bir beyni var. Uzun, kısa harika paslar atıyor. Kullandığı her top oyunu geliştiriyor. Pozisyona girdi mi, şutu çakıyor..Belhanda'nın onda biri sahiplenirsen, Milli Takım harika bir adam kazanır, Galatasaray da, 50 milyon euro değerinde bir futbolcu..Ama Yasin'e ve Tolga'ya yaptıklarını hatırlayınca, umutlanamıyorum Hocam, kusura bakma!.