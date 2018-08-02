Son günlerde "Kuzguncuk elden gidiyor" çığlıkları sık duyulmaya başladı..

Bu semti, ilk nurlar içinde yatsın, Oktay Kurtböke anlatmıştı bana.. Mekteb-i Sultani'de okurken, Kalyopi diye bir kız arkadaşı varmış, o yaşarmış Kuzguncuk'ta..

Sonra Kuzguncuk'taki eski depodan düzenlenen Devlet Tiyatrosu sahnesinde, gülerek, hüzünlenerek, gözlerim yaşararak üç defa izlemiştim, Güngör Dilmen'in Kuzguncuk Türküsü adlı eserini. Hatta itiraf.. Ağlamıştım..

Çok gittim.. Çok dolaştım bu hala güzel semti.. Bu semtin hala "Eski İstanbullu" kalan insanlarını, esnafını çok sevdim.

Oktay'ın, Güngör Dilmen'in Kuzguncuk'u pek kalmamış, o enfes İstanbul mozayığı gitmişti ama, kalan da güzeldi, dedim ya, hala..

Şimdi bu Kentsel Dönüşüm ne yapacak, bu adeta Unesco Kültür Mirası İstanbul köyünü?.

Hafta sonunda Hürriyet Pazar ekinde Güliz Aslan'ın Uğur Yücel'le harika bir söyleşisi vardı. Orda öğrendim. Uğur Yücel de bir Kuzguncuk çocuğuymuş. Güliz de sormuş tabii, Kuzguncuk'u..

İşte Uğur'un yanıtlarından alıntılar..

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