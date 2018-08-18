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HINCAL ULUÇ
18 Ağustos 2018, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Demet’e alkış!..

'ı mankenlik günlerinden tanırım. Çok iyi bir dost gurubumuz vardı. Demet de içlerinde.. Hatta Demet'i şarkı söylemeye o gurup teşvik etmişti, ilk.. Ertekin'in Etiler'de bir Çatı Bar'ı vardı. Orda zorla ittik sahneye..
"Şimdiki şarkıların içi bomboş. Öfkeli şarkıları içim kaldırmıyor" demiş ve magazin sayfaları yakıştırmıştı.. "Demet Akalın ve 'i kastetti!." Demet'e yetiştirmişler tabii.
Olay lazım ya..
Cevabın güzelliğine bakar mısınız?.
"Sezen ve Sertab bizim büyüğümüz.
Hayata onları dinleyerek başladım. Beni kast ettiğini sanmıyorum.
Ama bana söylediyse, 'Eyvallah' der öpüp başıma koyar, devam ederim."

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