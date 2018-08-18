Demet Akalın'ı mankenlik günlerinden tanırım. Çok iyi bir dost gurubumuz vardı. Demet de içlerinde.. Hatta Demet'i şarkı söylemeye o gurup teşvik etmişti, ilk.. Ertekin'in Etiler'de bir Çatı Bar'ı vardı. Orda zorla ittik sahneye..

Sertab Erener "Şimdiki şarkıların içi bomboş. Öfkeli şarkıları içim kaldırmıyor" demiş ve magazin sayfaları yakıştırmıştı.. "Demet Akalın ve Hande Yener'i kastetti!." Demet'e yetiştirmişler tabii.

Olay lazım ya..

Cevabın güzelliğine bakar mısınız?.

"Sezen ve Sertab bizim büyüğümüz.

Hayata onları dinleyerek başladım. Beni kast ettiğini sanmıyorum.

Ama bana söylediyse, 'Eyvallah' der öpüp başıma koyar, devam ederim."