Ünlü piyanistimiz, sevgili dostum Hande Dalkılıç'tan keyifle okuduğum bir mail aldım. Siz de keyiflenin istedim.***
1-10 Ağustos'ta bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Orpheus in Wien" Müzik Festivali ve Yaz Akademisi
'ne davet almıştım.
İkisinin de Sanat Yönetmeni çok değerli keman Sanatçısı Mario Hossen
'le yıllardır Türkiye
ve yurtdışında konserler veririz.
Hossen, bu festival ve yaz okuluna beni ve de öğrencilerimi davet ediyordu. Döviz
kurunun yükselmesi sorun yaratırken, bu sene onlara bu artışı daha az yansıtacak bir burs sistemi yarattık.
Gençlerin de gelmesini sağladık.
Festivalin ve Yaz Akademisi'nin başkanı Avrupa'nın en tanınmış keman profesörü Michael Firschenschlager ve Mario Hossen önderliğinde yaz okulunun seviyesi oldukça yüksek geçti. Bulgarların en büyük piyanisti Milena Mollova, dünyaca tanınmış konser piyanisti Antonio Di Cristofano gibi isimlerin de yer aldığı festival ve yaz okulunda profesörler de, öğrenciler de konserler verdiler..
Belli temalar altında hazırlanan konserlerin hepsinde ayrı ayrı bu Türk öğrenciler de çaldılar.
Ustalar, Türk öğrencilerin seviyeleri sebebiyle, beni kutladılar ve çok mutlu olduklarını ifade ettiler.
Benim seslendirdiğim ve kayıtlarını da yaptığım Türk Beşlerinden Adnan Saygun ve Ulvi Cemal Erkin yapıtları, dinleyici anketlerinde "En çok beğenilen icralar" arasına girdi. Bu, beni ayrıca çok mutlu etti.
Gelecek yıl için tekrar davet aldık. Dilerim döviz sorunlarını gene çözer, gene gençlerimizle gideriz.
Hande Dalkılıç