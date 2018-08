Sanlı Kaptan'ın topu kale içinden kapıp santraya koşturduğu toplar ve yenilen gollerle Avrupa kupalarından elenilen bir tarihi maç vardı. "Beş dakkada Beşiktaş" lafının çıkmasına sebep olan..

Bu defa da bir "Son beş dakika" senaryosu yaşadık ki, evlere şenlik..

Önce 2-0 mağlup ve gitti gidecek Beşiktaş çok akıllı ve soğukkanlı bir hücumla, (Caner ortaladı. Pepe "Al da at" diye indirdi. Bomboş Negredo da çaktı. Bu Beşiktaş'ın üçüncü sınıf bir Avrupa takımı Linz önünde, 90 dakika boyunca kaleyi tutan, çerçeveyi bulan ilk ve tek şutuydu.) 90 dakikada sıradan da değil, sıra altı bir takıma tek şut atabilen Beşiktaş.

İstanbul'da beşleyip, Avusturya'ya Mehter Takımı ile gitmek dururken, işi sıkıntıya sokan Beşiktaş gidiyordu, Linz iki dakika daha dayansa..

Peki Beşiktaş turu getiren golü attı da ne oldu?.

Golü atan sarı kartlı Negredo formasını çıkardı attı. Negredo kenarda otururken, daha beş dakika önce, Linzli adam golü atınca formasını çıkarmış ve sarı kartı yemişti. Oyuna girer girmez itirazdan sarı kart gören Negredo da bu sahneyi seyretmişti.

Sarısı olan ve formayı çıkarırsa, ikinci sarı, yani kırmızıyı yiyeceğini bilen adam bunu yapar mı?.

Maçın bitmesine 20 saniye kala, Linz, 10 kişi kalmış Beşiktaş önünde bir pozisyona girdi. Penaltıdan iyi pozisyon. Adam bomboş kaleye değil, üstten avuta attı. O gol olsaydı ve Beşiktaş avcuna konan turu gene kaçırsaydı, "İyi ki varsın Negredo" diye manşet atan benim spor sayfam başta, tabelacılar ne yazacaktı acaba?.

Şimdi Avrupa Ligi'nde oynamak için Beşiktaş'ı hem de bu defa Sırbistan Partizan'la bir play off turu daha bekliyor. Onun ilk maçında Negredo yok. Bunu da mı düşünmez bir profesyonel?.

Sadece o değil.. O herkesin sevgilisi Medel de kendini attırmak için çırpındı.

Lig maçında hakemin her şeye göz yummasıyla oyunda kalan Medel bu..

Yani.. Futbolcusu sorumsuz.. Peki ötesi..

Tam lig başlamışken ve tam da o çok kritik Linz deplasmanı öncesinde "Kongre Kararı" açıklayıp, kulübü karmakarışık eden kişi Başkan mı?.

Eylülde kongre.. Sonra mayısta bir daha kongre.. Tüm lig sezonu kongre karmaşasıyla geçecek takımın teknik ekibinde ve futbolcusunda kendini maça verecek konsantrasyon olur mu?. Kongre kararı almayı biliyorsun da, Beşiktaş'ın maçını verecek tek kanal çıkmadığını görünce duruma niye el koymuyor, milyonla taraftarı düşünmüyorsun?.

Gökova tatillerin için "Başkana maaş" maddesini tüzüğe istiyorsun da, maçın naklen yayını için niye kılını kıpırdatmıyorsun?.

Sosyal medya yıkılınca mı "Beşiktaş" aklına geldi de naklen yayın, 15'inci dakikada başlayabildi.

Başkan yok, hoca var mı?.

Her maç 11 değiştiren, yıllardır sezon başında bir iskelet 11 dahi hazırlayamayan, sevdiği futbolcuları baş tacı yapıp, sevmediği yıldızları kenarda unutan Şenol mu hoca?.

Linz önüne çıkan 11, bu yıl ilk defa yan yana oynuyordu. O takımdan hayır böyle gelir işte..

İlk ve tek çerçeve şutu, 90'ıncı dakikada..

İlk yarı Beşiktaş berbat.. Beşiktaş maçı da, turu da verecek gibi.. Devre arası Şenol Hoca (!) duruma el koyacak..

Koyuyor. Takımda bir tek oyun kurucu var. Oğuzhan. Lig maçında takımın en iyisi Oğuzhan. Efendim Beşiktaş'ın yediği gol, taa santranın öbür tarafında Oğuzhan'ın kaptırdığı topla başlamış ya.. Kızmış Oğuzhan'a..

Yahu o çocuk çalımını yiyen stoperde, kademeye girmeyen ve bu kadar basit gol yiyen savunmada hata yok da, dünyanın öbür ucunda top kaybedene kızmış Şenol.. Oğuzhan yok. Kim oyun kuracak?. İlk yarı sahada görünmeyen Babel.. Güldürmeyin beni.. Bu Şenol Güneş'le mi gidecek Beşiktaş?. Üstelik Allahın günü kinayeli laflarla savaştığı Başkan'la çalışacak Şenol'la..

Futbolcu sorumsuz. Başkan maaş derdinde.. Hoca, beyni değil, sempati, antipatileri, anlık öfkeleriyle maç yönetiyor (Yani yönetemiyor.) Peki seyirci..

"Takım 5-0 galipken penaltı atan santrforunu yuhalayan seyirciden hayır gelmez" demiştim, en başta.

Alanyaspor gibi kümede kalmak için oynayan bir takımda gol kralı olmayı başaran bir adamı kazanmak mı istemeli Beşiktaş seyircisi, yok mu etmeli.

Şenol geçen sezon güvenmedi ve bitirdi Love'ı. Bu yıl ihtiyacı var. Ama seyirci ıslık, yuha izin vermiyor. İşte Negredo da yok. Partizan maçında Love'a ihtiyaç olabilir. Şenol oynatabilir mi?. Oynatsa, top ona doğru gelirken "Şimdi ıslık başlar" diyen adam o topa rahat vurabilir mi?.

Şimdi başlıkta niçin "Boşiktaş" dediğimi anladınız mı?.

Futbolcu koltuğu boş.

Başkan koltuğu boş.

Hoca koltuğu boş.

Seyirci koltuğu boş..

Başı da boş, sonu da boş bir "Boşiktaş" var ortada..

Eylül kongresine katılacak her Beşiktaş kongre üyesi, hem de nasıl sorumluluk taşıdığını bilmeli ve o bilinçle oy kullanmalı..

Ben Beşiktaş'ımı geri istiyorum!.