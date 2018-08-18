Televizyon'da "Stajyer" adlı reality şovu sunduğu günlerden beri Trump'ın yakın arkadaşı ve baş danışmanı olan Omarasa Manigault Newman'nın anılarını yazdığı kitap Amerika'da günün konusu..

Bayan Omarasa bu kitapta Trump'ın ırkçı, kadın düşmanı olduğunu yazıyor. "Ruhsal bozukluğu ve sakladığı fiziksel bir hastalığı var" diyor. Eşi Melanie'nin Trump'ın düşüncelerinden de, kıyafetlerinden de nefret ettiğini, boşanmak için başkanlık süresinin bitmesini beklediğini, tüm Amerikan televizyonlarında yayınlanan sırtında "Umurumda değil..

Ya sizin" yazılı montunu Trump'ın tweetlerini protesto için giydiğini, Başkan'ın Beyaz Saray çalışanlarını sudan sebeplerle birbiri ardına kovduğunu söylüyor.

"Her sabah gün boyu iyi görünmek için solaryuma girip bronz ten yapar.

Çalışanlardan birini o sabah solaryum yatağını hazırlamadığı için kovdu" diye örnek veriyor. "Başkan doğru dürüst okuyamaz. Okuması ilkokul düzeyinde.

Konuşmalarında sık sık hata yapması bundan" diyor. Hepsinden önemlisi, elinde Trump'ı mahvedecek bir teyp bandı olduğunu iddia ediyor.

Tabii, programlarına Trump ile başlamayı gelenek haline getiren tüm TV komedyenleri de Omarasa'nın kitabını dillerinden düşürmüyorlar.

Ellen de Generes Trump için "Beyaz Saray'daki manyak" diyor mesela. Jimmy Fallon bu kitap üzerine özel şov hazırlamış onu seyrettim..

Fallon'un "Tonight" şovunda özel bir Trump bölümü var.

Başkan CNN'in yayınlarına deli oluyor, durmadan tweetler atıyor ya.. Bu kanala karşı bir TNN kurmuş, güya..

Trump News Network..

Burada haberleri Trump'ın kendisi sunuyor.

Jimmy Fallon, harika bir makyajla, aynen Trump olmuş, taklit ediyor.

Bu programda TNN Haberleri, Omarasa'nın kitabı haberiyle açıldı.

Trump "Onun teybi varsa, benim de var" dedi. Anlattı. Putin ile konuşurken, masanın altına bir teyp koymuş..

"Şimdi size bu bandı dinletiyorum" dedi. Band başladı. Gelen sesler birbiri ardına (Affedersiniz) osuruk sesleri.

"Bu ben.. Bu ben.. Bu da ben. Bu Putin" diye naklediyor, haber sunucusu Trump, her sesin ardından. Band bitti.

Sunucu Trump "Bir daha sefer teybi masanın üstüne koysam daha iyi olacak" dedi.

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Şimdi bunları niye anlattım!.Bu ülkede Trump hakkında yazılıp söylenenler, Amerika'daki alayların, hakaretlerin, öfke ve nefretlerin onda biri değil inanın..Son yapılan anketlerde halkın yüzde 70'inin Trump'ı desteklemediği ortaya çıktı. Bu, başkanın seçimde ona oy verenlerin de en az yüzde 20, desteğini geri çektiğini gösteriyor.Yani..Geçmişte bu hatayı yaptık. Gene yapmayalım!.Trump'tan bizden fazla nefret eden Amerikan halkını, Amerikan kamuoyunu karşımıza değil, yanımıza almalıyız..