Aynen, tahmin ettiğiniz gibi..

Abbas izinde.. Sizlerden fazla uzak kalmamak için "Yıllık İzin"le, (Tabii her yıl olduğu gibi minnacık bir bölümü. Birikenleri kullanmaya kalksam ömrüm yetmez, zaten ben de sizlerden o kadar uzak kalamam.), ne diyorduk.. Yıllık İzinle Bayram Tatilini birleştirdim ki, uzamasın.

Bu salı, 21'inde başlıyor iznim.. Yani Bayramla beraber.. 28 Ağustos'a kadar yokum.. Sonra gitmeye görmeye değer bir şey olursa, bir hafta daha bişey yaparız belki..

Şimdilik bu kadar.

O zaman gelecek bayramınızı da şimdiden kutlar, büyüklerin ellerinden (Kaç kişi kaldı ki), küçüklerin gözlerinden öperim Efendim!.

Hoşça kalın. Hoş Bayramlar geçirin..

Müftü dedem "Bayramda küslük kalmaz" derdi.. Onu da unutmayalım.

Hiç değilse bayram boyunca dilimizi tutsak, kimse kimseye sövmese..

Hiç değilse Bayramlık gerçekten "Birlik, beraberlik, kardeşlik havası" yaşasak ne güzel olur değil mi?.

Hayali bile güzel!.