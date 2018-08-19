Fitness Center'in soyunma odası giyinen ve soyunan erkeklerle doluydu. Bir cep telefonunun sesi duyuldu. Adam sıranın üzerinde duran telefonu aldı. "Alo" dedi.. Ses yükselticisi açık olduğu için herkes konuşmayı mecburen dinledi.

Adam- Alo!.

Kadın- Tatlım hala sporda mısın?.

Adam- Evet.

Kadın- Ben şimdi Kanyon'dayım. Çok güzel bir elbise gördüm. Topu topu 3500 lira. Çok sevdim.

Alabilir miyim?.

Adam- Tabii tatlım.. Madem o kadar beğendin.

Kadın- Buraya gelirken Audi Galerisi'nin önünden geçtim. Yeni modelleri gördüm. Biri harika.

Adam- Kaça?.

Kadın- 300 bin lira..

Adam- Tamam.. Ama bu fiyatın içinde bütün ekstralar olmalı.

Kadın- Harikasın.. Bir şey daha.. Hani geçen sene almak istediğimiz ev vardı ya. O gene satışa çıkmış. 4.5 milyon lira..

Adam- Sen 3.5 teklif et. Ordan pazarlığa başla.. Ne kurtarsan kârdır.

Kadın- Okey!. Seni çok seviyorum hayatım!.

Adam- Ben de seni..

Adam telefonu kapadı. Öteki adamlar ona şaşkınlıkla bakarken, adam gülümseyerek telefonu aldığı sıranın üstüne koydu ve sordu?.

- Bu kimin telefonu yahu!.