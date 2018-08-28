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HINCAL ULUÇ
28 Ağustos 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Gücünüz yetmez!.

Mevlüt kardeşime (Tezel) gene katılmıyorum. Bu ülkede Cem Yılmaz'ı bitirmeyi görev edinmişler var.. Nedense kızıyorlar ve aleyhine haber yapmak, "Cem Yılmaz'dan nefret" algısı yaratmak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Bu gazeteleri Mevlüt de biliyordur, bana sormasına gerek yok.. Söylesin bakalım, bu gazeteler, dünya çapında komedyenimiz için bugüne dek tek olumlu haber yapmışlar mı?. Eleştirmek ayrı şeydir..
İşte en başta ben.. Filmlerini nasıl eleştirdim.. Ama algı operasyonu başka şey.. Bodrum'daki MFÖ konserinde gerçeği bilmezden gelip, koskoca fotoğraflar basarak, bir takım adamları "Koruma 1.. Koruma 4" diye çemberler içine almanın ve "Bu adam şöhreti hazmedemedi" yazısı yazmanın amacı nedir Mevlüt?.
Ama başaramayacaklar..
Kemal Sunal'a saldırdı biri nasıl geri tepti?. Halka mal olmuş insanlara, hele böyle önceden planlanmış havası veren saldırılar geri teper, iyi bilesiniz meslektaşlar.. Böyle acemice saldırırsanız, Cem güçlenir üstelik..

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Bu arada.. Dünkü Okur Temsilcisi köşemizi okumayanlar okusunlar. İbrahim Altay kardeşim bana yanıt vermiş..
Verirken de, "Medyada tartışma nasıl olur" dersi vermiş, ilaveten.
Gözlerinden öperim Sevgili İbo..

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