Yani bu kadar kötü oynayan Göztepe'yi de yenemezse, ne yenmesi, bir de yenilirse Fener?..

Lafın ötesini getiremedim, iyi mi?.

Bu Cocu ne yapmak, ne oynatmak istiyor anlayan var mı?.

Ya da maçı nasıl izliyor, oyuncu değişikliklerini neye göre yapıyor, çözebilen?.

Göztepe her hızlı hücumunda gol pozisyonuna girerken, lök gibi ağır Fener'in de hiç değilse ara sıra hızlı akın yapması gerektiğini göremeyen adamdan hoca olur mu?.

Dirar çıkıyor, Barış giriyor. Alper çıkıyor, Soldado giriyor. Topal çıkıyor, Mehmet Ekici giriyor. Hangisi hızlı bunların?.

Hızlı, ortalığı karıştıracak, ortada "Takım oyunu" diye bir şey olmadığı açık seçik görülmüşken, tek başına iş yapabilecek tek adam var sahada.. Valbuena.. Yahu onu soksana..

Yahu hani Hoca "Ya tutarsa" diye göle maya çalmış.. Onu yap be adam.. Hayır.. Medya sevmiyor ya, Valbuena'yı.. Kalsın kenarda..

Fener'in de işi zor.. Hem de çok zor..

"Puan işi" değil dediğim..

"Nihayet tribünlere dönen seyirciyi orda tutma işi"nden söz ediyorum..

Ali Koç kredi kullandığını bilmeli ve bu kredi bitmeden ne yapacaksa yapmalı..