"Ruhunun ışığı sönmüş, dizinin dermanı kesilmiş insanların bir gaye için çalışarak iyileştirildiğini gördüm. Çalışmak bize cesaret verir. Çalışmak kendimize olan güvenimizi sağlar." Dr. Richard C. Cabot
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