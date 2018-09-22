Kuzguncuk'a giderim pazar sabahları vakit buldukça..

İcadiye Caddesi iki yanlı mekânlarıyla en güzel kahvaltı yerlerinden biridir.

Benim yerim Çikolata.. Sevgili Fırat, komşusu Galetta'nın desteği ile nasıl ağırlar bizi..

"Komşu!." Sihirli sözcük. Burda hâlâ var.

Çünkü "Mahalle" geleneği hâlâ sürüyor Kuzguncuk'ta..

Üsküdar Belediyesi İcadiye'ye adeta ihanet içinde.. Dükkân önüne masa sandalyeyi hangi akla hizmetse yasaklamış. Masalar dükkân önüne değil kaldırım kenarına dizilmiş.. Aradan insanlar geçecek. Geçsin tamam da, kaldırım kenarına güneşlik uzatmak mümkün değil.. Millet gözleri kamaşarak, yanarak, yağmur çiselerse ıslanarak oturuyor.

Amaç İcadiye geleneklerini yok etmek mi, Başkan?. Ne olur bu garabetin, benim kaz kafama sığmayan sebebini biri anlatsın.

Daracık yola da iki taraflı park izni vermişler ki, yol durmadan tıkansın ve korna sesleri, huzuru bozsun, keyfi kaçırsın..

Bu nasıl Belediyeciliktir, kendi halkına, kendi esnafına karşı..

Bilader Kemaller burdaydı.

Birlikte gittik, çok sevdiğimiz Kuzguncuk'a. Gene de harika saatler geçirdik. Kahvaltı bitti.. Kahvelerimizle sohbete dalmışken yanımıza ama nasıl sempatik biri geldi.

"Ben T'ciyim" dedi. Kemal'in önüne bir minik kutu bıraktı. Bir yazboz var içinde..

Ama hepsi hepsi 4 parçadan oluşan bir yazboz.

Bu dört parçadan bir T harfi yapılacakmış..

Kemal, ODTÜ mezunu mühendis kardeşim başladı uğraşmaya.. Sonra oğlu, yeğen Önder, o da aldı bir kutu.. O da düştü içine..

Yapamıyorlar bir türlü. Bu arada ben T'ci ile konuşmaya başladım. Tarih Hocasıymış.

Sıkılmış. Spor Akademisine girmiş. Tenis Hocası olmuş. Sonra tekrar Tarih'e dönmüş..

Tarih, Tenis, Tarih.. Hep T..

..Ve bu T oyununu bulmuş.. Yani oralarda otururken yanınıza biri gelir, önünüze bir minik kutu koyarsa, işte Bu "T'ci"dir.

Şaşırmayın. Haydar Özaslan..

Haydar, iki mühendisin nerdeyse 4 parçadan bir T'yi nerdeyse yarım saat boyu yapamayışlarının sebebini anlattı.

"Önyargılarımızdan ve şartlanmışlıklarımızdan kurtulamadığımız için bu basit oyunu çözemiyoruz" dedi. Kendisi önümüzde birkaç saniyede yaptı. Yapılmışını gösterdi. Bozdu..

Buna rağmen yapmamız gene on dakika falan sürdü.

Haydar Hoca'nın bir de sitesi var. www.thikayeleri.com Hem oyun.. Hem eğlence.. Hem eğlence..

Hem yaşam dersi..

Minik kutuyu 15 liraya satıyor Hocam.. Ama ders 15 milyon eder..