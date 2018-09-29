Yılmaz Gruda!. 1930 doğumlu..

Yani 88 yaşında.. Ve de bu gece sahnede..

88 yaşında sahnede.. O 88 yılın 70'ini geçirdiği sahnede olmak, olabilmek ne büyük mutluluktur. Kutlarım usta!.

Bu gece o büyük ustayı, Kadıköy Halk Eğitim sahnesinde izlemek isterdim, "Gülmeye Geldik Dünyaya" adlı oyunda..

Büyük Usta 70 yıldır sahnede.. Ben de onu en az 60 yıldır izliyorum.. Her türlü oyunda, her türlü rolde izlemeye doyamadığım bir dev sanatçıdır.

Bu oyunu da bir yerlerde bulup izleyeceğim mutlak..

İstanbul'un bildiğim, gördüğüm, yaşadığım en sanatsever ilçesi, Kadıköylüler bu gece o muhteşem Yılmaz'ı, Büyük Gruda'yı yalnız bırakmayacaklardır, inanıyorum!.