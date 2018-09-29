En çok şikayet aldığım konu, Sabah.com.tr Yani gazetemin internet sitesi..

Günümüzde gazeteleri internetten okuyanların sayısı, kağıttan okuyanları misliyle katladığı için, şikayetler de katlanıyor.

Kağıt gazetelerde nasıl bir tiraj rekabeti varsa, internet sayfalarında da "Tık Sayısı" çekişmesi var.

Bu yüzden interneti yönetenler, tık sayısını arttırmak için her türlü cambazlığa (Ne yazık ki, bulabildiğim en kibar sözcük bu) baş vuruyorlar..

Şikayetleri kontrol için kendi yazıma bakmak istedim.. Bir tek yazım için 40 tık.. İnsan lanet edip cayar.

Onca tıkla köşeme nihayet doğru dürüst ulaşılsa neyse.. O da yok. Köşedeki resimler, internette yok.

Bir haberi "Galeri" deyip 20 tık, 20 resimle veriyorlar ama, köşe yazısının "Şart" resmini koymuyorlar.

Mesela dün Emekli olanlara Sosyal Sigortaların verdiği kartın resmi vardı sayfamda.. İnternette yok. Oysa yazının sebebi o kart..

O kartı görmeyen, üzerindeki "Ölüm Tahsis No" başlığını okumayan o yazıyı anlayabilir mi?.