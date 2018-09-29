Haftasonları herkesten önce benim keyfimdi, Abuzittin'e Mektuplar okumak.. Ne zamandır, derseniz, 60 yıl falan önceden söz ediyorum.

TRT Televizyonlarının kuruluş yıllarındaki eğlence programlarının yıldız sunucusu Güneş Tecelli, bizim spor servisindeydi ama o müthiş mizah dolu kalemi ile de her pazar, ülkede olup bitenleri, hayali arkadaşı Abuzittin'e mektup yazarak anlatırdı.

Eski okurlar hatırlar.. Baskı, kıyamet, bu köşeye taşımayı başardım, Güneş'i.. Mesleği bırakmış, bir Marmaris koyunda minik bir tatil köyü kurmuş orda inzivaya çekilmişti. Harikalar yaratmaya başladı, gene.. Ama sonunda sıkıldı.. "Yeter" dedi..

Kesti..

Yıllardır yazmıyordu. Ben de "Yaz" diye bastırıyordum. Sonunda anlaştık..

"Şef" dedi.. (60 yıldır "Şef"der bana.. Spor Servisi şefiydim ya..) "Öyle her hafta mecburi olmasın, üzerime baskı koymasın!." "Tamam" dedim.. Sabah geldim.. Yasemin müjdeledi.. "Abuzittin'e Mektup geldi.." Bir nefeste okudum.. Buyrun..

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