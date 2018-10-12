Ben, dün Ulaştırma Uzmanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Trafik Danışmanı ve Eski Milletvekili Prof. Mustafa Ilıcalı dostumun şahsında tüm milletvekillerine bir çağrı yapar ve PKK teröründen misli misli fazla ölümlere sebep olan Trafik Terörünü bitirmenin tek yolunun cezaları "Caydırıcı" düzeye yükseltmek olduğunu yazarken, meğer bir başka Mustafa, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve arkadaşı Antalya Milletvekili Atay Uslu, Trafik Cezalarını arttıran ve yeni düzenlemeler getiren bir yasa teklifini TBMM'ye sunuyorlarmış.

Tesadüfe bakar mısınız?.

Tüm insanlarımı en çok ilgilendiren bu haberi birinci sayfada, üstelik adeta ustaca saklayarak vermişiz ki, sabah kahvemde gözümden kaçtı. Ancak 17'nci sayfaya gelince buldum.

Haberin değerini nerdeyse sıfırlayan bir başlıkla..

"Makas atan, drift atan yandı!." Sanki sorun bu. Sanki yasa bu!.

Yap birinci sayfaya manşet..

"Trafik terörünü yok edecek tasarı Meclis'te" de.. Sayfanın en az dörtte birini ona ayır.

Yaz ki, Millet, Meclis'inde en büyük sorunu ile uğraşan vekillerin olduğunu görsün.. Yaz ki, gülmeyi nerdeyse unutan milletim biraz mutlu olsun!.

Yahu minnacık gösterdikleri haberle benim o gazetenin içindeki ayni konuda yazımı bile ilişkilendirmemişler.

Neyse..

Meclis'teki Ak Parti Gurup Başkan Vekili Mehmet Muş "Bir aksilik olmazsa tasarı önümüzdeki hafta içinde Genel Kurul'dan geçer ve yasalaşır" demiş.

Sabah Ankara bürosu, Trafikle en çok uğraşan, Trafik Terörünün sona ermesi için cezaların arttırılmasının şart olduğunu senelerdir yazan Hıncal Uluç'u arama ve "Hıncal Ağabey, senin çaban sonuçlanıyor.

Tasarı Meclis'te" deme zahmetine katlanmadığı ve bana tasarının bir kopyasını mail'lemediği için, ayrıntıları bilemiyorum. Bu yüzden ortadan konuşuyorum.

"Böyle bir yasa tasarısı Meclis'e bir daha en az on yıl sonra gelir.

Onun için aceleye getirmeden, konuyu uzmanlarla tartışmalı, varsa eksikler giderilmeli, mesela bana sorarsanız, cezalar en azından iki misli daha arttırılmalı" diyorum..

Tasarı gelirse, vakit olursa, ayrıntılı görüşlerimi yetiştirmeye çalışırım.