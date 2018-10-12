Vallahi ömür bu Ömür!..

(Gedik) Yazıya bak..

Yaşlandığımızı nasıl anlarmışız?.

Programlarına bayıldığım, sizlere de tavsiye ettiğim (Cosmos/ Yıldızlarla Buluşma) bilim adamı, sunucu Neil deGrasse Tyson'dan nakil, yaşlandığımızın işaretlerini yazmış.

- Spora gitme yerine dinlenmeyi tercih ediyorsak..

(Aynen).

- Lokantada ana yemek değil de başlangıçları seçiyorsak.. (Aynen).

- İnsanları üzmemek için çabalama yerine, doğru olanı yapmaya uğraşır olmuşsak.. (Aynen).

- Erkenden yatmayı ceza değil ödül olarak algılar hale geldiysek..(Aynen).

Yaşlanmışız demekmiş!.

Yahu Ömür.. Ben yıllardır kendi kendime, "Yaş kafa kâğıdında değildir.

Kâğıdı atın. Yaş kafadadır" deyip dururken, kalkıp da bunları yazmanın alemi var mı?.