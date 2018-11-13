"Hıncal Abi, Allah'ını seversen, "Kenan Evren, Burhan Felek'in elini öpmüştü" diye yazma (Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.) Tam tersine, Evren'in eline hamle eden, ondan 28 yaş büyük olan Felek idi" diyor, Emre Aköz kardeşim, pazar ekindeki yazısında..

Doğru.. İnsan hafızası, unutma ile arızalıdır.. Ama Burhan Felek'le Kenan Evren arasındaki "El öpme" olayı da, ne yazık ki zamanın medyası tarafından saptırılmıştır.

Bir defa gerçekleşen bir "El öpme" olayı yok..

Burhan Felek Üstad, Kenan Evren'in elini öpmeye teşebbüs ediyor. Evren izin vermiyor.

Ardından Evren, Üstad'ın elini öpmeye davranıyor, bu defa da Felek öptürmüyor.

Olayın canlı şahidi, gazeteci Orhan Erinç'in yanlış bilinenler üzerine sürdürülen polemik üzerine, 17 Eylül 2007'de Cumhuriyet'te yazdığı köşe yazısını dikkatle oku. İnternette var.

Orhan haklı olarak soruyor.

"Hem de gazeteciler Cemiyeti'nde onlarca foto muhabiri önünde Burhan Felek, Kenan Evren'in elini öptüyse, nerde fotoğraf..

Polemikçiler "Evren o resimleri yasaklattı" diyorlar. Diyelim öyle.. Peki 12 Eylül'ü çok yakından izleyen yabancı basında niye tek resim yok..

Google gir Emre.. "Burhan Felek Kenan Evren'in elini öptü" yaz. Tüm görselleri iste..

Nerde o resim?. Yok!. Çünkü gerçekleşen bir "El öpme olayı" yok, dostum.

Ben orda değildim ama ziyaretin haber filmlerini izledim.

Karşılıklı öpme teşebbüslerine nasıl karşı koyulduğunu çok iyi hatırlıyorum.

"Unutma ile arızalı hafızam" bunları çok iyi hatırlıyor da, öpmeyi hatırlamıyor öyle mi, Emrecim?.