Meclis, Torba Yasa sistemiyle bir yığın yeni kural koyabiliyor, mevcut kuralları değiştirebiliyor.

Bu Meclis'te gurubu olan tüm partilerden bir dileğim var. Biriniz cesaret edin ve..

1951'de Demokrat Parti tarafından çıkarılan 5816 sayılı Atatürk'ü Koruma Yasası birinci maddesinden "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" cümlesini çıkaran teklifi Meclis'e getirin.

Torba yasayla 24 saatte biter bu iş ve yıllardır süren iğrenç oyun da sona erer. Atatürk'e sövemeyen sahtekârların, onu aşağılamak için en yakın çalışma arkadaşlarına saldırmasına da gerek kalmaz,"Atatürk" yerine "Kemalizm" yazarak "Bağırsak boşaltma" zekâ(!)sına da..

Bu madde yüzünden, Atatürk'e sövemeyen yüreksizlerin Atatürk'ün yakınında kim varsa ona ve de Atatürk'ün tüm düşüncelerine sövmesini önlemek Meclis'in elinde..

Bu rezil oyun bitsin artık!.

Atatürk'ü özel yasa ile korumanın âlemi de, gereği de yok..

Bırakın isteyen sövsün istediği gibi..

Sövsün ki, Millet de onları ve karanlık ruhlarını yakından tanısın..

Atatürk'e sövenle, fikir özgürlüğünü kullanarak onu eleştirenleri ayırabilmek, en doğal hakkımızdır, Sayın Milletvekilleri..

Günümüzün 10 Kasım Atatürk'ü Anma ortamında hem de, Atatürk'e bu dolaylı yolla sövenler sizin de midelerinizi bulandırmadı mı?.

Kaldırın yasağı.. Takkeler düşsün.. Keller görünsün!.

..Ve bu arada.. Bazı savcıların, Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan en ağır hakaretleri "Fikir özgürlüğü" içine sokma sıkıntıları da biter, Sayın Milletvekillerim!.