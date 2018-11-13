Sıla tarafından "Şiddet uygulamak"la itham ve dava edilen Ahmet Kural savcılıkta ifadesini verdikten sonra, medyaya "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" demiş.

Medyamız, "Sokrates'ten" diye yorumladı.

Öykü şu..

Mahkeme Sokrates'i, baldıran zehiri içerek ölüme mahkûm etmişti.

Sokrates, baldıranın bir an önce kanına karışıp ölümünü çabuklaştırmasını sağlamak için odada dolaşırken, karısı "Seni haksız yere idam ediyorlar" deyince, Sokrates tarihe geçen cevabını vermişti.

"Haklı yere idam etseler daha mı iyiydi?."