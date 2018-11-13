Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Hıncal Uluç > Hilmi Yavuzer!..
HINCAL ULUÇ
13 Kasım 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Hilmi Yavuzer!..

yolunda iken okudum, ilanı..
"E. Tuğgeneral (1930- 2018) vefat etmiştir.." Ben onu tanıdığımda "Yavuzer Binbaşı"ydı.
1965 eylülünde vatan görevi için Muhabere Yedek Subay Okulu'na katıldım.
Bnb. Yavuzer, Kurslar Taburu komutanıydı.
Yedek Subay okulu da, onun taburunun bir bölüğü..
Okulun en sevilen subaylarındandı, Binbaşım.. Her zaman şık..
Her zaman saygın. Her zaman örnek asker..
Takım kıdemlisi olduğum için sık karşılaşırdık. Asteğmen çıkıp okulda kalınca daha sık, bu defa iki subay olarak sürdü ilişkilerimiz.
Işıklar içinde yat, Komutanım..
4111 Hıncal Uluç'un, ebediyete intikal eden tüm komutanlarına sevgi, saygılarını ilet, cennetinde.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN