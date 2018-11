Ankara yolunda iken okudum, ilanı..

"E. Tuğgeneral Hilmi Yavuzer (1930- 2018) vefat etmiştir.." Ben onu tanıdığımda "Yavuzer Binbaşı"ydı.

1965 eylülünde vatan görevi için Muhabere Yedek Subay Okulu'na katıldım.

Bnb. Yavuzer, Kurslar Taburu komutanıydı.

Yedek Subay okulu da, onun taburunun bir bölüğü..

Okulun en sevilen subaylarındandı, Binbaşım.. Her zaman şık..

Her zaman saygın. Her zaman örnek asker..

Takım kıdemlisi olduğum için sık karşılaşırdık. Asteğmen çıkıp okulda kalınca daha sık, bu defa iki subay olarak sürdü ilişkilerimiz.

Işıklar içinde yat, Komutanım..

4111 Hıncal Uluç'un, ebediyete intikal eden tüm komutanlarına sevgi, saygılarını ilet, cennetinde.